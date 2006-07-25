Вор угнал машину, не заметив пассажира

Владелец новенькой иномарки, отлучившись на пару минут купить цветов, оставил в качестве охранника своего дедушку. Но когда водитель вернулся, то не обнаружил ни автомобиля, ни старика…

Инцидент произошел в польском городе Згоржелеке. Герман Бернхард остановился у цветочного магазина, чтобы купить букет. При этом водитель оставил в салоне свежекупленной «пятерки» BMW своего 80-летнего дедушку Фолка, наказав ему охранять дорогой автомобиль от посягательств.

Как оказалось, охранник из дедули вышел аховый. Угонщик, который воспользовался недолгим отсутствием владельца машины, не то что не испугался, но попросту не заметил пассажира. Злоумышленник уже отъехал достаточно далеко от места преступления и тихо радовался, что так ловко провернул дельце, как вдруг кто-то похлопал его по плечу. «Куда вы меня везете?» - раздался вопрос с заднего сиденья. Обомлев, злоумышленник оглянулся и только тут увидел старика, которого похитил вместе с машиной.

Как рассказывает сам Фолк, которого полиция нашла в нескольких километрах от города, угонщик был буквально потрясен, обнаружив, что он в салоне не один. Когда же вор пришел в себя, то немедленно остановил машину и высадил незапланированного пассажира.

Теперь полиция разыскивает украденную иномарку, а также злоумышленника, чей подробный словесный портрет обрисовал дедушка Фолк.

по материалам Ananova