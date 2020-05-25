Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 16:04
СМИ узнали о планах «Формулы-1» запретить командам дорабатывать двигатели Спорт, 22:09 Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции» Общество, 21:58 Появились видео сорванных сильным ветром крыш в Свердловской области Общество, 21:57 В электричках предложили временно запретить торговлю и музыкантов Общество, 21:52 Путешествия после пандемии: подорожают ли билеты и отели Quote, 21:20 Власти Москвы назвали количество неработающих из-за пандемии жителей Экономика, 21:18 Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Общество, 21:17 СК завел дело после драки в прилетевшем из Сочи в Москву самолете Общество, 21:06 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 20:52 В ВОЗ заявили о приостановке испытания препарата от малярии против COVID Общество, 20:49 НХЛ разрешила клубам в июне открыть тренировочные центры Спорт, 20:44 Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать Общество, 20:44 ВФЛА определилась с датой возобновления централизованных сборов атлетов Спорт, 20:41 Глава УК «Эльга уголь» решил вернуть долю в совместном бизнесе с Боcовым Бизнес, 20:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать

Рособрнадзор опубликовал новый проект расписания ЕГЭ, ранее Владимир Путин провел совещание по ситуации в системе образования. Что будет с экзаменами и выпускниками в 2020 году — в материале РБК
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как будут проходить экзамены для выпускников школ

  • Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. То же самое касается ОГЭ для девятиклассников.
  • Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета начиная с 3 июля.

  • Для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ в основные даты, предусмотрены резервные дни: 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.
  • 29 и 30 июня пройдут тренировочные ЕГЭ для организаторов.
  • Подать документы для поступления можно дистанционно в несколько вузов.
  • Учебный год начнется в сентябре.
  • Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.
  • Владимир Путин поставил задачу выделить дополнительные бюджетные места в вузах уже в этом году по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Как будут проводить ЕГЭ

  • Среди предлагаемых Роспотребнадзором и Минпросвещения мер — зигзагообразная рассадка школьников для создания между ними необходимой дистанции.
  • Перед началом экзамена выпускники должны будут обработать руки антисептиком, также у них измерят температуру.
  • Помещения, где будут проводить экзамены, продезинфицируют.

Из-за эпидемии COVID-19 в этом году в онлайн-формате пройдут выпускные и последние звонки. О такой рекомендации Минпросвещения сообщила пресс-служба ведомства.

Аналогичная идея прозвучала в отношении выпускных в вузах: по мнению главы Минобрнауки Валерия Фалькова, всероссийский студенческий выпускной в таком формате станет «ярким и запоминающимся».

Как будут проходить экзамены для выпускников вузов

  • Вузы завершат учебный год в первые две недели июля.
  • Сдача сессий и защита дипломов пройдут в дистанционной форме, в отдельных случаях, когда сдать, например, лабораторный практикум в онлайн-режиме невозможно, учебные части могут его перенести.
  • Вузам разрешено не проводить государственные экзамены и ограничиться только защитой диплома.
Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: коронавирус, пандемия, COVID-19, ЕГЭ, ОГЭ, школа
Материалы по теме
Минобрнауки предложило провести ЕГЭ в этом году дистанционно
Общество
Поступающих в вузы выпускников обяжут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ
Общество
В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ЕГЭ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter