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СК проверит получение Георгиевского креста баталхаджинцем под следствием

«Ъ»: СК проверит получение Георгиевского креста баталхаджинцем под следствием
Фигурант дела о взятке служил в зоне военной операции и вел там строительный бизнес. Следствие заподозрило, что Георгиевский крест он получил мошенническим путем, чтобы избежать наказания
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

В рамках уголовного дела против экс-председателя совета судей Ингушетии Магомеда Аушева и местного бизнесмена Адама Картоева будет проведена проверка из-за получения последним Георгиевского креста во время службы в зоне военной операции, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Картоев, занимавшийся строительным бизнесом в Магасе, в 2021 году предоставил своему знакомому Аушеву одно машино-мест, которые обустраивало его ООО «Техстрой», надеясь на возможную помощь в дальнейшем. Бизнесмен в итоге дважды воспользовался услугами Аушева.

В первый раз Картоев попросил судью помочь с делом своего племянника Магомеда Арапиева, которого Назранский районный суд осудил на три года по ст. 242.1 УК (изготовление и распространение детской порнографии). Аушев смог добиться изменения приговора в отношении Арапиева, который получил наказание в виде обязательных работ.

Затем Аушев помог самому Картоеву, когда против него возбудили дело ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатки). Картоев был сторонником боевого крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцев, оно признано в России террористической организацией и запрещено).

Аушев вмешался в работу того же Назранского суда, в результате бизнесмен за самодельную гранату получил два года колонии, которые фактически отбыл под следствием. По той же схеме избежал длительного наказания отец Картоева Магомед, у которого обнаружили оружие.

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После этого Адам Картоев заключил контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции. Он был задержан в Луганске, где занимался строительным бизнесом.

Защита Картоева настаивала, что уголовное преследование против него должно быть прекращено, так как фигурант получил госнаграду — Георгиевский крест 4-й степени. Однако следствие полагает, что Картоев не участвовал в событии, на основании которого было выписано представление на эту награду. По данному факту назначена проверка, если информация подтвердится, то Картоеву грозит еще одно уголовное дело — о мошенничестве (ст. 159 УК).

Адвокаты считают необоснованным это преследование и отмечают, что их подзащитный добивается заключения нового контракта и своего возвращения в зону военной операции.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
госнаграда Ингушетия взятки мошенничество
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