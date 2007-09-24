Долги по ДЛО тормозят фармрынок в РФ

Фармацевтический рынок в РФ сохраняет высокие темпы роста: объемы продаж в первом полугодии 2007г. увеличились на 18% (по сравнению с первым полугодием 2006г.). Напомним, в 2006г. они составили 12 млрд долларов. Но, похоже, затянувшаяся коррекция программы ДЛО (добровольного лекарственного обеспечения) приведет к падению темпов роста рынка до конца года и к пересмотру прогнозов по его объемам.

"Ни один крупный рынок в мире не растет со скоростью 20% в год, - заявляет в эфире РБК-ТВ гендиректор ЦМИ "Фармэксперт" Николай Демидов. - Но рост рынка замедляется – ДЛО претерпевает некие технические изменения, которые сокращают его объем. За часть лекарств до сих пор поставщики лекарственных препаратов не получили денежные средства".

"Технические изменения", к слову, обернулись серией громких отставок и уголовных дел. Но социальные цели программы ДЛО достигнуты, уверяет гендиректор компании "Нижфарм" Дмитрий Ефимов. Правда, эксперт признает, что по отрасли нанесен существенный удар, а ее убытки составили порядка нескольких миллиардов рублей. "Но если мы говорим о крупных мультинациональных компаниях, для них потери на рынке России невелики". То есть потери оказались велики именно для российских производителей.

Отметим, размеры накопленного с 2006г. долга перед отраслью составляют около 20 млрд рублей. При этом до сих пор не выработан механизм его погашения. Хотя и были выделены дополнительные бюджетные средства, а резервов Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), по оценкам экспертов, и без того хватило бы, чтобы закрыть дефицит за 2006 и 2007гг.

Кстати, важным следствием данного "сбоя в госзакупках" стала идея о необходимости еще одной отраслевой госкорпорации. Ее рабочее название – единый Фармацевтический логистический комплекс (оптовые поставки лекарств для льготников - единственный бизнес в стране, в котором государство еще не присутствует).

Как бы то ни было, ДЛО остается ключевым драйвером фармрынка в РФ. Сохраняется и тенденция к увеличению потребления медикаментов. Оба фактора ставят страну в положение мощнейшего рынка сбыта. Доминируют на российском рынке иностранные производители, в первую очередь мультинациональные компании. В стоимостном выражении соотношение представленности на рынке отечественных и иностранных компаний 25% на 75%.

И доля иностранных компаний постоянно наращивается. Характерно, что иностранцы не спешат инвестировать в разработку новых технологий или новых препаратов в России. Экспансия ограничена дженериковыми проектами. "Именно дженериковая составляющая российского рынка наиболее интересна, - признается Д.Ефимов. - За последние 3-4 года в России построены заводы КРКА (Словения), Hemofarm (Сербия), Servier (Франция) и т.д."

"По большому счету речь идет о довольно узком интересе восточноевропейских дженериковых компаний. И в плане слияний и поглощений мультинационалы не замечены", - говорит Н.Демидов. А ведь именно мультинациональные компании с большим капиталом находятся на острие прогресса. То есть Россия их интересует не в инновационном плане, а только как рынок сбыта, делают вывод эксперты.

Но и в самой России все заявления о необходимости инноваций остаются на уровне деклараций, - печалится Д.Ефимов. "Увы, серьезные капиталоемкие исследования в области фармацевтики не ведутся больше 10 лет. Хотя уже то, что декларации зазвучали - серьезный прогресс". Основная проблема в отсутствие производства субстанции на территории России. Подавляющее число субстанций импортируется из Индии и Китая, и качество их более, чем сомнительное, признают специалисты. Большая часть этих субстанций относится к категории "малоперспективных". "Существовавшую в СССР базу по производству субстанций требуется восстановить", - заключает Д.Ефимов.

Добавим, потребление лекарств на душу населения в России сегодня укладывается в сумму - около 2100 рублей в год, что составляет 2% от среднего дохода на 1 жителя. Этот показатель в ЕС – 7%, в США – 9%. Россия занимает 12 место в мире по объему потребления лекарств. А вот по темпам роста потребления лекарств Россия на первом месте (на втором – Бразилия). Только вот лечат россиян в основном западные компании - своими устаревшими таблетками.