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«Фонтанка» узнала о намерении ВЭБ профинансировать тоннель под Невой

Идея прокладки автомобильного тоннеля под Невой обсуждается еще с 2007 года, однако строительство так и не было начато. По данным «Фонтанки», глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил Беглову принять участие в финансировании проекта
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» выразила готовность принять участие в финансировании проекта строительства тоннеля в Санкт-Петербурге, который должен пройти под Невой, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в администрации города.

По их данным, глава госкорпорации Игорь Шувалов направил соответствующее письмо губернатору Александру Беглову в середине лета. «Настоящим сообщаю, что «ВЭБ.РФ» выражает готовность принять участие в организации финансирования реализации данного проекта в сотрудничестве с АО «Метрогипротранс», — говорилось в документе, который цитирует газета.

Шувалов также напомнил, что «ВЭБ.РФ» поддерживает инфраструктурные проекты, которые улучшают городскую среду. Он подчеркнул, что тоннель, который сейчас называют Среднеохтинским, «улучшит транспортные связи лево- и правобережных районов города, его центральной, северной и восточной частей, снизит нагрузку на существующие мостовые объекты Санкт-Петербурга», а также повысит оперативность работы экстренных служб.

РБК направил запрос в «ВЭБ.РФ», госкорпорация отказалась от комментариев.

По данным «Фонтанки», письмо Шувалова передали в петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Однако комитет отметил, что если «ВЭБ.РФ» хочет принять участие в концессии (уже известно, что концессионером будет выступать Группа ВИС), то властям сначала надо оценить предложения по соглашению, включая прогнозы по интенсивности движения, стоимости и срокам строительства, а также предпосылкам по возврату инвестиций.

«Необходимо направить в адрес правительства Санкт-Петербурга концессионную инициативу по реализации объекта, включая результаты транспортного моделирования», — заключил комитет.

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Французы рассчитывают построить первый тоннель под Невой
Экономика

Проект строительства тоннеля под Невой был подготовлен еще в 2009 году, тогда он именовался «Орловским тоннелем». Он предполагал строительство двух параллельных двухуровневых тоннелей под Невой протяженностью около одного километра, соединяющих створ Пискаревского проспекта со Смольной набережной. Финансировать проект должны были в равных долях городской бюджет, федеральный инвестфонд и концессионер.

Однако пришедший в Смольный в 2011 году губернатор Георгий Полтавченко свернул проект. Чиновники петербургского правительства тогда заявили, что тоннель оказался слишком дорогим. Первоначальная стоимость тоннеля — 47,7 млрд руб. — позже увеличилась до 70 млрд руб., а с учетом инфраструктуры — до 115 млрд руб.

В 2018 году к идее строительства тоннеля под Невой вернулись вновь. Проекту дали рабочее название «Среднеохтинский тоннель», им занималась московская компания «Метрогипротранс». Тоннель длиной 2,2 км должен был соединить Орловскую улицу с Пискаревским проспектом, его пропускная способность планировалась на уровне 60 тыс. автомобилей в сутки.

Тем не менее строительство мегапроекта так и не было согласовано. По данным «Фонтанки», среди самых актуальных замечаний властей — нехватка данных по транспортной модели автомобильных потоков, необходимость учета водозабора Главной водопроводной станции, а также совместимость строительства с большим количеством инженерных коммуникаций.

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
При участии
Антон Фейнберг
Санкт-Петербург ВЭБ Нева Игорь Шувалов
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