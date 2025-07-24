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Взрыв произошел на судне в канале Дунай, через который идет экспорт Киева

Судно-земснаряд взорвалось в канале Дунай, по которому идет экспорт Киева
При взрыве на судне-земснаряде в устье Быстрое канала погибли трое членов экипажа. Устье временно перекрыто. Быстрое в дельте Дуная — один из путей экспорта украинской продукции по морскому коридору
Судоходный канал Дуная
Судоходный канал Дуная (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Взрыв произошел на судне-земснаряде в канале Дунай (связывает Черное море с судоходной частью русла Дуная) в Одесской области, в результате погибли трое членов экипажа, сообщила Администрация морских портов Украины в телеграм-канале.

Взрыв произошел поздно вечером 23 июля. Судно находилось в устье Быстрое, где проводило плановые работы, всего на борту были 11 членов экипажа. Трое погибли, остальных госпитализировали.

Судно принадлежит филиалу АМПУ «Дельта-лоцман». По данным УНИАН, оно подорвалось на мине.

«Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» обеспечит всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия», — говорится в сообщении.

Устье Быстрое временно перекрыто. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона осуществляется через Сулинский канал.

Устье Быстрое в дельте Дуная — один из путей экспорта украинской продукции по морскому коридору. Там ведутся работы по увеличению глубины устья, чтобы расширить экспорт из морских портов, сообщает РБК-Украина. В середине 1990-х глубина канала составляла 6,5 м, но в последние годы там не проводились дноуглубительные работы, в результате накопился ил, поясняет агентство.

ЕС не продлил беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Судоходный канал Дунай — Черное море расположен в Одесской области Украины и проходит по территории Дунайского биосферного заповедника. Он проложен по устьям Быстрое, Старостамбульское и Килийское в дельте Дуная. Длина судового хода по природным руслам рек составляет 172,36 км, протяженность искусственного морского подходного канала — 3,4 км. Проект является альтернативой судоходному Сулинскому каналу на территории Румынии.

Летом 2022 года Администрация морских портов Украины сообщила, что проход судов с сельскохозяйственной продукцией по каналу Дунай — Черное море возобновился после ухода российских войск со Змеиного. Российские военные заняли остров 25 февраля, на следующий день после начала военных действий на Украине. В конце июня Минобороны России объявило о выводе войск со Змеиного, назвав это «шагом доброй воли». «Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — заявило тогда ведомство.

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с предыдущего лета 2022 года. Москва объяснила это тем, что положения договора о содействии российскому экспорту сельхозпродукции не исполняются. Украина объявила об открытии «альтернативного зернового коридора» в Черном море.

Новая «черноморская инициатива» заработает после выполнения условий зерновой сделки, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в марте этого года.

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Теги
Елена Чернышова
Одесская область Дунай Черное море судно взрыв
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