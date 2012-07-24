ФМС: Закрытие "Черкизона" ударило по китайцам-нелегалам

После ликвидации в Москве Черкизовского рынка количество приезжающих в российскую столицу граждан Китая сократилось в несколько раз. Как сообщил журналистам и.о. начальника управления Федеральной миграционной службы РФ по Москве Владимир Иванов, если в 2008г. в столицу прибыли 72 тыс. китайцев, то в настоящее время эта цифра составляет 13 тыс. человек.

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При этом значительно выросла доля чиновников и бизнес-партнеров, прибывающих из КНР в Москву. По словам В.Иванова, они работают с КБ "Сухой" и предприятиями топливно-энергетического комплекса. "Нарушения с этой стороны мы имеем минимальные", - подчеркнул и.о. главы московского управления ФМС.

Черкизовский рынок, находившийся на востоке Москвы, был закрыт в 2009г. Он считался главным китайским рынком в России. После ликвидации "Черкизона" официальный представитель Министерства коммерции КНР Яо Цзянь заявлял, что закрытие рынка нанесло значительный ущерб нескольким десяткам тысяч китайских предпринимателей, работавших на нем.

Отметим, что за I полугодие 2012г. в Москве нарушители миграционного законодательства были оштрафованы на 652 млн руб. Всего за этот период в столице было выявлено и пресечено около 78 тыс. таких нарушений, в частности 22 тыс. иностранцев нарушили режим пребывания в России. Также выявлены 7 тыс. недобросовестных работодателей, использующих труд иностранных мигрантов.

Всего в столице за январь-июнь нынешнего года поставлены на миграционный учет 888 тыс. иностранцев, выдано 109 тыс. разрешений на работу и 95 тыс. патентов. Также оформлено 120 тыс. приглашений для иностранных граждан.

В Подмосковье органы ФМС в I полугодии с.г. взыскали с нарушителей миграционного законодательства штрафы на сумму 212 млн руб. Всего было выявлено 112 тыс. таких нарушений, в том числе 22 тыс. нарушений режима пребывания в РФ иностранными гражданами. С территории России за границу был выдворен 1 тыс. 801 мигрант-нарушитель. Всего в Подмосковье поставлены на миграционный учет 546 тыс. иностранцев.