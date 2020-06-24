www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 68,84
(0)
Quote, 12:52
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 77,76
(+0,08)
Quote, 12:52
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника под Ржевом
Политика, 23:47
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Общество, 23:08
ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных COVID-19 в мире на следующей неделе
Общество, 23:05
www.adv.rbc.ru
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Общество, 23:04
Салют в честь юбилея Победы в Москве. Полное видео
Общество, 22:57
Суд оставил Абызова под стражей до 25 сентября
Общество, 22:21
Игрок МЮ побил личный рекорд результативности в матче чемпионата Англии
Спорт, 22:13
В Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
Общество, 21:55
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня
Общество, 21:53
Болельщика «Бернли» уволили с работы за баннер «Жизни белых важны»
Спорт, 21:52
В Махачкале произошел крупный пожар на рынке
Общество, 21:33
Промоутер назвал место проведения поединка Поветкина против Уайта
Спорт, 21:19
Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей
Политика, 20:59
Как контакт-центр ежедневно обрабатывает 18 тысяч звонков
РБК и #CloudMTS, 20:57
www.adv.rbc.ru
Общество
,
24 июн, 22:57
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Салют в честь юбилея Победы в Москве. Полное видео
Салют в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Москве. Он начался на час позже обычного, в 23:00 мск. РБК вел прямую трансляцию
www.adv.rbc.ru
Подпишись
на нашу рассылку
Отбираем главные новости и объясняем, что они значат.
Пример письма
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2020
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter