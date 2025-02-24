В Томске обстреляли окна политехнического техникума
В Томском политехническом техникуме произошла стрельба, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 15:20 по местному времени (11:20 мск). Силовики установили личности двух стрелков, которые, по предварительным данным, вели огонь по окнам техникума из пневматического оружия.
«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Как уточняет телеграм-канал Mash, во время четвертой пары всех находящихся в техникуме по громкоговорителю призвали отойти от окон и лечь на пол, стрельба продолжалась около получаса. Задержанным около 20 лет, они не обучаются в этом учреждении.
РБК направил запрос в Томский политехнический техникум и СК по региону.
Техникум расположен по адресу ул. Смирнова, 44, в центральной части Томска. Согласно данным на сайте образовательного учреждения, число студентов очного и заочного отделений превышает 1,5 тыс.
В январе 16-летний подросток ворвался с ножами и жидкостью для розжига в школу № 54 Курска и молотком разбил окна и стекло входной двери. Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, напавшим оказался бывший ученик, который имел «сложные отношения» с одной из учащихся. Подросток успел скрыться, но был задержан позднее. Хинштейн анонсировал проверки обеспечения безопасности всех школ в Курске.
Читайте РБК в Telegram.
Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа
Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы
Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли
Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской