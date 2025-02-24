В Томске обстреляли окна политехнического техникума

По окнам Томского политехнического техникума открыли огонь из пневматического оружия. Полиция нашла двоих предполагаемых стрелков

Video

В Томском политехническом техникуме произошла стрельба, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 15:20 по местному времени (11:20 мск). Силовики установили личности двух стрелков, которые, по предварительным данным, вели огонь по окнам техникума из пневматического оружия.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Как уточняет телеграм-канал Mash, во время четвертой пары всех находящихся в техникуме по громкоговорителю призвали отойти от окон и лечь на пол, стрельба продолжалась около получаса. Задержанным около 20 лет, они не обучаются в этом учреждении.

РБК направил запрос в Томский политехнический техникум и СК по региону.

Техникум расположен по адресу ул. Смирнова, 44, в центральной части Томска. Согласно данным на сайте образовательного учреждения, число студентов очного и заочного отделений превышает 1,5 тыс.

В январе 16-летний подросток ворвался с ножами и жидкостью для розжига в школу № 54 Курска и молотком разбил окна и стекло входной двери. Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, напавшим оказался бывший ученик, который имел «сложные отношения» с одной из учащихся. Подросток успел скрыться, но был задержан позднее. Хинштейн анонсировал проверки обеспечения безопасности всех школ в Курске.