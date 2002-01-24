Неудачная «химия» испортила личную жизнь

Жительница Гонконга подала в суд на парикмахерскую, обвиняя это заведение в том, что новая прическа разрушила ее личную жизнь. Женщине сделали перманент, который превратил ее в… пуделя.

Чу Леу утверждает, что она попросила сделать ей перманент, как у актрисы Джулии Робертс. А вместо этого, она получила шевелюру, напоминающую прическу Майкла Джексона в период его деятельности в группе «Five». По словам пострадавшей, с тех пор как ей сделали новую прическу, она не может наладить свою личную жизнь, в результате чего у нее началась депрессия. В связи с этим, Чу Леу подала на парикмахерскую в суд, требуя 1000 долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. На слушании дела не присутствовал ни один из мастеров салона, поскольку они сочли иск своей бывшей клиентки грязным ходом. По словам Чу Леу, она несколько раз пыталась переделать перманент в других филиалах этого салона, но получилось только хуже. Она считает, что во всем виноват мастер, который делал ей химическую завивку. Он, видимо, использовал просроченные средства, и прическа не удалась. Но главное - не удалась еще и личная жизнь, а это беспокоит Чу Леу гораздо больше.

Помимо тысячи долларов, Чу Леу требует пять с половиной тысяч долларов в качестве компенсации за травму ноги, которую она получила при падении на лестнице, выходя из злополучного салона. Пока что следствие по этому делу было отложено до марта, чтобы Чу Леу смогла собрать необходимое количество улик. South China Morning Post