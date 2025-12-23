В Лондоне появились российские батончики Snickers

NYT: в Лондоне появились батончики Snickers в упаковке на русском языке

Лондонские магазины предлагают покупателям Snickers с кириллицей на упаковке. Производитель батончиков остался в России, но прекратил экспорт и импорт продукции

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

На прилавках магазинов в Лондоне появились батончики Snickers в упаковках на русском языке, сообщает The New York Times.

Надписи на упаковках были почти целиком выполнены на русском языке, там же был указан номер русскоязычной поддержки потребителей. На упаковке одного батончика в белом шоколадке на русском написано «Белый», а на других содержится надпись «со вкусом пломбира».

Производитель батончиков Mars Wrigley UK and Ireland сообщил, что не может помешать посредникам покупать свою продукцию в России или в соседних странах, таких как Белоруссия, а затем перепродавать их в Западной Европе. Как уточнила компания, они не могут контролировать перепродажу, что и могло привести к появлению таких продуктов в Великобритании.

«Продукты Snickers с русскоязычной упаковкой не производятся в Великобритании», — говорится в заявлении.

Батончики не представлены в крупных супермаркетах, но владельцы лондонских магазинчиков заявили, что приобрели их у оптовиков, специализирующихся на поставках для мелких розничных продавцов. Как они попали к ним — неизвестно, пишет газета.

Власти Великобритании утверждают, что продажа таких батончиков нарушает законы о маркировке, поскольку ингредиенты не указаны на английском языке. «Покупая эти продукты, люди в Великобритании косвенно поддерживают российскую экономику, потому что часть потраченных ими денег находит путь в Россию. <...> С этической точки зрения это самый большой вопрос», — заявил профессор Крэнфилдской бизнес-школы Иоаннис Колиусис.

Как предполагает The New York Times, посредники могли закупить батончики, предназначенные для российского рынка, из-за разницы в цене: в Великобритании Snickers продаются в небольших магазинах примерно по $1,75 за штуку — дороже, чем в России.

Производитель батончиков, Snickers Mars Wrigley, в марте 2022 года не ушел из России и продолжил выпуск продукции, но объявил, что прекратит импорт и экспорт из страны. В заявлении компании говорилось, что любая прибыль от российского бизнеса пойдет на «гуманитарные цели».

Россия неоднократно называла введенные против нее санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, а потому выработала «определенный иммунитет».