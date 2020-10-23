Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика

www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образования
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08
(+0,05)
Инвестиции, 22 окт, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36
(+0,01)
Инвестиции, 22 окт, 12:57
Мурашко заявил о тенденции к ухудшению ситуации с коронавирусом
Общество, 12:18
Нурмагомедов и Гэтжи провели вторую дуэль взглядов на взвешивании. Видео
Спорт, 12:07
Большинство россиян отдали предпочтение малоэтажной застройке
Недвижимость, 12:06
www.adv.rbc.ru
Протоиерея Смирнова похоронят за алтарем храма в Москве
Общество, 12:05
Lexus превратил 477-сильное купе LC 500 в полицейский автомобиль
Авто, 12:01
Спецоперация ФСБ в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Видео
Общество, 12:01
Беспилотная доставка: автомобили без водителей развозят продукты в Бутове
Индустрия 4.0, 12:00
Почему в кризис резко выросло количество предпринимателей — Bloomberg
Pro, 11:59
Мэр Калининграда объявил об отставке
Общество, 11:54
Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году
РБК и SAP, 11:53
В Петербурге суточное число заражений COVID-19 впервые превысило 700
Общество, 11:50
Новый куратор медиа в Минцифры назвала свои основные задачи
Общество, 11:45
Бывший президент «Реала» заявил о долгах на €1 млрд из-за продажи Роналду
Спорт, 11:38
«Спартак» уведомил РПЛ о проведении матча с «Ростовом» в Москве
Спорт, 11:31
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Пандемия коронавируса
,
23 окт, 11:02
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
В России в октябре число ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса бьет рекорды. Как развивается эпидемия в России — в инфографике РБК
Авторы
Дарья Островская, Кристина Бутырина
коронавирус
COVID-19
пандемия
Москва
самоизоляция
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 октября
Общество
В Забайкальском крае начали возвращать ограничения из-за коронавируса
Общество
В Москве развернут новые временные госпитали для больных коронавирусом
Политика
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2020
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter