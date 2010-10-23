Полиция уничтожила всех боевиков в здании ООН в Афганистане

Афганская полиция уничтожили всех боевиков, совершивших нападение на здание Организации объединенных наций (ООН) в провинции Герат.

Как сообщили представители военных, в результате нападения пострадали 3 охранника. Никто из сотрудников организации не пострадал, передает Associated Press.

Проводится расследование.

Сегодня боевики совершили нападение на здание ООН. Террорист-смертник взорвал себя в автомобиле, начиненным взрывчаткой, прямо у входа. Сразу после этого в здание ворвались боевики, одетые в женскую одежду и форму полицейских. Сообщалось также о еще нескольких взрывах.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

Напомним, в начале октября стало известно, что власти Афганистана вступили в мирные переговоры с руководством движения "Талибан". Несмотря на переговоры в стране не прекращаются теракты. Так, 8 октября т.г. террористы подорвали мощное взрывное устройство во время традиционной пятничной молитвы в мечети в провинции Тахар. В результате теракта погибли около 16 человек.