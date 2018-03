В Шотландии продают пиво в мертвых белках

Шотландская компания BrewDog выпустила новое пиво, бутылки с которым упакованы в чучела мелких животных. Такой продукт вызвал возмущение общественности.

Пиво под названием The End of the History стоит 765 долларов за бутылку. Крепость напитка равняется 55%. Бутылки с напитком заключены в шокирующую упаковку - чучела горностаев, зайцев, белок, одетых в костюмчики. По словам представителей компании, животных не убивают специально ради оформления бутылок. Для этой цели используются тушки зверьков, погибших естественной смертью.

Однако защитники прав животных резко осудили шотландских пивоваров. Активисты обвинили BrewDog в "извращении" и "нарушении границ дозволенного", выразив мнение, что покупатели не будут тратить 765 долларов на такой отвратительный товар.