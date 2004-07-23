Выходные дни порадуют москвичей теплой погодой

В атмосфере Европейской России сохранится интенсивная неустойчивость. Она поддержит высокую вероятность кратковременных грозовых дождей. Так что в эти дни народное название "грозник" июль оправдает сполна. И только на северо-западе, благодаря антициклону, обойдется без дождей, сообщает сервер "Метеобюро" ( www.hmn.ru ).

В Москве установились по-летнему теплые дни. Даже ночью 16…18, днем до 28 градусов. Кратковременные дожди незначительные.

Санкт-Петербург в субботу останется под влиянием антициклона. Осадков не будет. Ночью 15…17, днем 25…27. В воскресенье набегут облака. Местами они прольют короткие дожди и понизят дневную температуру на два – три градуса.

Нижний Новгород в выходные дни посетит циклон. Он станет виновником сильных грозовых дождей. Но тепло сохранится. Ночью 16…18, днем 25…27.

В Самаре жаркая погода. Под утро 15…17, днем воздух раскалится до 30 градусов. Остается высокой вероятность локальных ливней и гроз. Если они соберутся, то будут сильными, не исключен и град.

В Воронеже в субботу неустойчивая погода с ливнями. В предутренние часы около +15, днем 23…25. В воскресенье дожди пройдут не везде, и станет на пару градусов теплее.

В Сочи и Геленджике в выходные дни грозовые дожди и не жарко. Ночью до 20 тепла, днем всего 23…25. Вода в районе Сочи прогрелась до +23.

В Ялте и Алуште после полудня грозовые дожди, при грозе порывистый ветер. В Алуште днем 26…28, в Ялте жара за 30. Температура воды на Крымском побережье 21…23 градуса.

В Екатеринбурге, несмотря на короткие ливни, сохранится жаркая погода. Днем в субботу температура воздуха преодолеет тридцатиградусный рубеж. В воскресенье составит 28…30.

В Новосибирске погода без изменений. Кратковременные дожди, грозы. Ночью 13…15, днем 23…25.

Во Владивостоке ничто не нарушит летнего спокойствия. В выходные дни без осадков. Под утро 18…20, после полудня 25…27.