Комиссия Госдумы по этике определилась с наказанием Жириновскому

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела инцидент с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского и парламентских журналистов, произошедший в здании нижней палаты 18 апреля. По итогам заседания комиссия ограничилась рекомендациями политику публично извиниться перед оскорбленными сотрудниками СМИ.

Фото: ИТАР-ТАСС

Скандальный инцидент с участием Жириновского произошел во время пресс-подхода в Госдуме. Лидер ЛДПР призвал "жестко изнасиловать" беременную журналистку агентства "Россия сегодня", которая спросила его, стоит ли вводить санкции против Украины в ответ на запрет российским мужчинам посещать эту страну. Видеозапись произошедшего попала в интернет.

20 апреля Жириновский уже извинился перед журналисткой в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Я ей приношу извинения, а также всем, кого я мог обидеть. Старший возраст должен мудростью закрывать любые эмоции. Мы их всегда должны стараться сдерживать, чтобы люди не обижались на нас", - сказал он, добавив, что готов помочь материально, если у женщины возникнут проблемы со здоровьем.

22 апреля Жириновский перед началом выступления в Государственной думе по итогам отчета о работе правительства заявил, что будет говорить осторожно, а то вдруг рядом есть беременные.

Ранее заместитель председателя комиссии Андрей Андреев сообщил РБК, что спикер Госдумы Сергей Нарышкин дал официальное поручение комиссии по этике разобраться в скандальном инциденте с участием лидера ЛДПР и вынести соответствующее решение. В качестве возможных мер воздействия в отношении политика Андреев называл предложение депутату публично извиниться, вынесение ему порицания либо предложение палате лишить его слова на несколько пленарных заседаний.

Инцидент с Жириновским привлек внимание и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Сегодня Совет попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР. По мнению многих членов Совета, Жириновский цинично оскорбил и унизил беременную сотрудницу информационного агентства "Россия сегодня".

В СПЧ считают, что в допущенных политиком высказываниях содержатся признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, совершенного лицом с использованием своего служебного положения и соединенного с угрозой насилия, за что предусмотрено наказание по ч.3 ст.144 УК РФ.

Кроме того, в Совете считают, что использованная Жириновским лексика и его публичные действия не только подрывают репутацию российского парламента, но и выражают явное неуважение ко всему обществу и нацелены на оскорбление религиозных чувств верующих (ч.1. ст.148 УК РФ).