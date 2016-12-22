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Суд оставил под арестом директора крупнейшего мусорного полигона Европы
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Суд оставил под арестом директора крупнейшего мусорного полигона Европы
«Мусорное» дело, 23 янв, 18:54
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Суд оставил под арестом директора крупнейшего мусорного полигона Европы

Мосгорсуд 15 января отклонил жалобу адвокатов подозреваемого в незаконном предпринимательстве директора подмосковного полигона «Тимохово» Константина Манегина и оставил в силе решение Тверского районного суда о домашнем аресте.

«Анализируя данные о личности подозреваемого, тяжесть обвинения, стадию производства и сложившуюся следственную ситуацию по уголовному делу, связанную с продолжающимся процессом сбора доказательств, а также наличием неустановленных лиц, суд полагает, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии достаточно высокой степени риска сокрытия подозреваемого от правосудия и совершения им действий по воспрепятствованию производства по делу», — говорится в постановлении Мосгорсуда.

Мосгорсуд считает, что, находясь на свободе, Манегин может скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства, согласовать свою позицию с лицами, в отношении которых проводятся мероприятия, направленные на выяснение их причастности к предмету расследования. Медицинских противопоказаний содержанию Манегина под домашним арестом суд не выявил.

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Уголовное дело по ст. 171, ч. 2, п. «б» УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) было возбуждено 4 сентября 2017 года в отношении неустановленных лиц, следует из постановления Мосгорсуда. 4 октября в связи с тем что на Манегина указали очевидцы как на лицо, совершившее преступление, он был задержан. По ходатайству следствия 6 октября Тверской районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а в декабре продлил домашний арест еще на 2 месяца.

Адвокаты директора «Тимохово» обжаловали это решение в Мосгорсуде. Из апелляционной жалобы следует, что судом первой инстанции надлежащим образом не оценены данные о личности Манегина, не проверена обоснованность  подозрения его в причастности к преступлению и не мотивирована невозможность применения иной, более мягкой, меры пресечения.

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Апелляция адвокатов была рассмотрена 15 января и оставлена без удовлетворения, рассказали РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

В ГУ МВД по Московской области, во избежание разглашения данных предварительного следствия, подробности уголовного дела РБК раскрывать не стали. Адвокат Манегина Марина Стаженкова также отказалась от комментариев.

Ранее источник, близкий в следствию, сообщил РБК, что правоохранительные органы проводят проверку возможной причастности Антона Манегина, совладельца и сына гендиректора мусорного полигона «Тимохово», к выводу средств предприятия через сеть фирм-контрагентов.

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Полигон «Тимохово» находится в Ногинском районе Московской области, это крупнейший полигон в Европе. Его площадь составляет 112 га, в год он может принимать до 1,150 млн т отходов. Согласно проекту новой территориальной схемы Московской области по обращению с отходами (есть у РБК), с 2018 года мощность полигона увеличивается до 1,5 млн т.

С 1996 года предприятие возглавляет Константин Манегин. Он является почетным гражданином Ногинского района, дважды избирался депутатом районного совета.
 
Теги: мусор
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