Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В Москве и Киеве сообщили подробности соглашения по транзиту газа
Российские и украинские чиновники прокомментировали заключение протокола о поставках газа в Европу через украинскую газотранспортную систему и отказе от взаимных претензий.
- Алексей Миллер заявил, что «Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе хаба NetConnect Germany. Обсуждать этот вопрос будут после новогодних праздников.
- Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что в ходе переговоров стороны не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража с долгом Украины по еврооблигациям. По его словам, это помешало бы достигнуть мирового соглашения.
- Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что в ходе переговоров стороны пошли на сложные компромиссы. В частности, в вопросе о сроках нового контракта, который будет заключен на 5 лет.
Несколько украинских компаний договорились о прямых поставках топлива с «Газпромом»
Источники сообщили о том, что несколько украинских компаний заключили контракты с российской компанией на поставку газа в страну с 1 января 2020 года.