Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Соглашение России и Украины по транзиту газа, контракт украинских компаний с «Газпромом», новые сложности для «Северного потока-2», порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров; главные новости выходных — в обзоре РБК

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве и Киеве сообщили подробности соглашения по транзиту газа

Российские и украинские чиновники прокомментировали заключение протокола о поставках газа в Европу через украинскую газотранспортную систему и отказе от взаимных претензий.

Алексей Миллер заявил, что «Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе хаба NetConnect Germany. Обсуждать этот вопрос будут после новогодних праздников.

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что в ходе переговоров стороны не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража с долгом Украины по еврооблигациям. По его словам, это помешало бы достигнуть мирового соглашения.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что в ходе переговоров стороны пошли на сложные компромиссы. В частности, в вопросе о сроках нового контракта, который будет заключен на 5 лет.

Несколько украинских компаний договорились о прямых поставках топлива с «Газпромом»

Источники сообщили о том, что несколько украинских компаний заключили контракты с российской компанией на поставку газа в страну с 1 января 2020 года.