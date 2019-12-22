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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Соглашение России и Украины по транзиту газа, контракт украинских компаний с «Газпромом», новые сложности для «Северного потока-2», порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров; главные новости выходных — в обзоре РБК
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве и Киеве сообщили подробности соглашения по транзиту газа

Российские и украинские чиновники прокомментировали заключение протокола о поставках газа в Европу через украинскую газотранспортную систему и отказе от взаимных претензий.

  • Алексей Миллер заявил, что «Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе хаба NetConnect Germany. Обсуждать этот вопрос будут после новогодних праздников.
  • Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что в ходе переговоров стороны не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража с долгом Украины по еврооблигациям. По его словам, это помешало бы достигнуть мирового соглашения.
  • Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что в ходе переговоров стороны пошли на сложные компромиссы. В частности, в вопросе о сроках нового контракта, который будет заключен на 5 лет.

Несколько украинских компаний договорились о прямых поставках топлива с «Газпромом»

Источники сообщили о том, что несколько украинских компаний заключили контракты с российской компанией на поставку газа в страну с 1 января 2020 года.

  • Источник Liga.net на нефтегазовом рынке сообщил, что соглашения с российским газовым концерном заключили пять украинских компаний.
  • Источник РБК, близкий к «Нафтогазу», сообщил, что «Газпром» имеет право поставлять газ на Украину по конкурентной цене, так как санкции парламентом не накладывались.
  • По его словам, для того чтобы «Газпром» как поставщик мог продавать газ на Украину с 1 января, он как оператор российской ГТС должен подписать договор о взаимодействии с оператором ГТС Украины.
  • В самом «Газпроме» данные о подписанных соглашениях пока не комментируют.
  • Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. Киев закупает топливо у европейских трейдеров, в том числе по реверсным схемам.

Сложности для строительства «Северного потока-2»

После подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, в который заложены санкции, касающиеся строительства газопровода «Северный поток-2», подрядчик проекта — швейцарская Allseas — заявила о заморозке работ. В этих условиях России приходится искать альтернативные варианты.

  • По данным S&P Global Platts заменить трубоукладочные суда Allseas могла бы баржа Fortuna. Но она не имеет права работать в территориальных водах Дании, поскольку у нее нет системы динамического позиционирования.
  • Еще одной альтернативой является судно «Академик Черский», но оно находится на Дальнем Востоке. Добраться до Балтики оно сможет лишь в течение двух месяцев.
  • В Nord Stream 2 заявили, что несмотря на санкции намерены завершить проект строительства в «максимально короткий срок».
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить на санкции США и выразил уверенность в том, что строительство газопровода будет завершено.
     

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров
 

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, как индексируется пенсия работающих пенсионеров после их увольнения.

  • После ухода пенсионера с работы количество индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их стоимость (в 2020 году она составит 93 руб.).
  • К полученной сумме нужно прибавить действующую фиксированную выплату, которая в следующем году будет равняться 5686,25 руб.
  • Если после выхода на пенсию россиянин решит вернуться на работу, то проведенную индексацию ему уже не отменят.
Автор: Артем Филипенок
Теги: главные новости
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