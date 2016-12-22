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МВД предложило отменить пошлины за госномера для автомобилей
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МВД предложило отменить пошлины за госномера для автомобилей
Общество, 20:37
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МВД предложило отменить пошлины за госномера для автомобилей
Из Налогового кодекса необходимо исключить пункт о госпошлине за выдачу таблички с автомобильным номером, считают в МВД. Летом был принят закон, который дает водителям право получать номерной знак без посещения ГИБДД
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Министерство внутренних дел подготовило проект поправок к Налоговому кодексу, который предусматривает отмену статьи о пошлине за выдачу государственного регистрационного знака для автомобилей и прицепов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, этот шаг связан с принятием нового федерального закона № 283 «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанный президентом летом.

Закон предусматривает, что с 4 августа 2019 года регистрирующие органы будут присваивать государственные регистрационные номера автомобилям и прицепам, а получать саму табличку с номером владельцы автомобилей будут у изготовителей самостоятельно.

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Личное посещение ГИБДД не потребуется: оформить государственную регистрацию можно будет у автомобильных дилеров или других специализированных организаций, а подать заявление о регистрации можно будет через единый портал госуслуг. Организации, которые смогут подавать документы в ГИБДД, будут внесены в специальный реестр, а максимальные тарифы для них установит ФАС.

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По словам Волк, государство уже взимает пошлину за присвоение номера транспортному средству (абзац 6 пункта 36 части 2 статьи 333.33 Налогового кодекса), поэтому еще одна пошлина за выдачу таблички с номером, предусмотренная ​абзацами 1 и 2 пункта 36, а также пунктом 39 статьи 333.33 Налогового кодекса, должна быть из него исключена.

Госпошлина за выдачу госзнаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, составляет 2 тыс. руб., госпошлина за выдачу номерных знаков для мотоциклов, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных машин — 1,5 тыс. ру​б.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: номерной знак , госпошлина
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