Россиянка И.Антонова вернулась из Финляндии на родину

Россиянка Ирина Антонова сегодня вернулась в Россию. Из Финляндии 82-летнюю тяжелобольную пожилую женщину привезла ее дочь Наталья Кяярик, передает "Эхо Москвы". Такое решение приняла сама Н.Кяярик, поскольку, по ее мнению, в Финляндии ее матери не оказывается помощь в полном объеме.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге запретил депортировать пожилую россиянку из Финляндии в Россию, однако на депортации настаивали финские власти.

Напомним, в Финляндию И.Антонова приехала к своей дочери по гостевой визе в 2008г., однако с тех пор так и не смогла получить вид на жительство.