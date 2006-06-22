В Чикаго конфискована крупная партия героина

В американском г.Чикаго в ходе спецоперации полиция конфисковала более 100 кг героина. Как сообщили представители американских правоохранительных органов, в спецоперации, проводившейся в ряде районов города, было задействовано более 400 сотрудников полиции и ФБР.

По обвинению в причастности к незаконному распространению наркотиков арестованы более 30 человек, в том числе одна женщина-полицейский. Об этом сообщает (С) Associated Press.

Кроме того правоохранительным органам США совместно с правоохранительными органами Колумбии удалось арестовать 56 человек, подозреваемых в причастности к незаконной торговле наркотиками.

Как сообщили представители американских властей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был пресечен канал доставки наркотиков в Нью-Йорк. Изъято около 60 кг героина, стоимость которого на черном рынке составляет 15 млн долл. Кроме того, в ходе обысков у наркоторговцев обнаружено более 2 млн долл. наличными и в виде драгоценностей, передает (С) Associated Press.