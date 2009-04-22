В Москве задержан бизнесмен, вымогавший 6 млн руб.

В Москве сотрудники главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали бизнесмена и его сына, вымогавших у своего бывшего партнера 6 млн руб. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по ЦФО, задержание состоялось 20 апреля на ул.Марксистской.

Сотрудники милиции задержали 60-летнего уроженца Читинской области и его сына. Отец руководит ООО "Спецэнергостройкомплект", сын работает его заместителем. По данным главного управления МВД по ЦФО, отец и сын угрожали своему бывшему партнеру распространением в СМИ компрометирующей информации о нем и требовали 6 млн руб.

Угрозы продолжались в течение трех месяцев, после чего бизнесмен обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.163 уголовного кодекса РФ (вымогательство).

Ранее сегодня в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы прошло сообщение, что за вымогательство у сенатора от Тувы Сергея Пугачева 1 млн долл. за неопубликование компромата сотрудниками управления МВД по ЦФО были задержаны руководители двух рекламных агентств. Однако МВД по ЦФО опровергает эту информацию.