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В Китае откроется развлекательный парк из шоколада
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В Китае откроется развлекательный парк из шоколада
Общество, 21 сен 2009, 13:04
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В Китае откроется развлекательный парк из шоколада
Чарли Бакет из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" наверняка позавидовал бы китайцам, которые вскоре смогут посетить настоящий шоколадный парк. Такой подарок для любителей сладкого сделают жителям и гостям Пекина городские власти, передают китайские СМИ.

Поводом для открытия тематического шоколадного парка послужило растущее число китайцев-"шокоголиков". Уже в начале следующего года пекинцы смогут посетить шоколадную сказку, имитирующую волшебную фабрику из повести Роальда Даля.

На территории "парка мечты", как уже окрестили объект китайские СМИ, можно будет найти Терракотовую армию, Великую китайскую стену, некоторые произведения мирового искусства - и все из настоящего шоколада. Парк будет расположен внутри ботанического сада Olympic Green, на территории которого находятся известный стадион Bird's Nest и центр Water Cube Aquatics, использовавшиеся в ходе Олимпийских игр в прошлом году. "Шоколадная фабрика" будет состоять из пяти крытых и двух открытых павильонов.

"Наша шоколадная страна чудес будет выше всех ожиданий", - сказала Тина Ченг, главный менеджер компании, создающей парк. По ее словам, в проекте примут участие многие зарубежные бренды шоколада, включая компании из Бельгии и Швейцарии.

В отличие от европейских стран, в Китае шоколад распространился совсем недавно, и местная молодежь лишь начинает пристращаться к заморскому лакомству. Однако, по словам экспертов, шоколадный рынок в Китае весьма перспективен, так как все больше людей обращают внимание на какао-бобовый десерт. Впрочем, можно ли будет полакомиться шоколадом в новом парке, создатели не уточняют. Логично предположить, что за откушенный кусочек от какого-нибудь экспоната предусмотрен штраф.

Теги: Китай , Пекин , городская власть , парк , nest
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