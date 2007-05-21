Генпрокуратура обжаловала решение суда по делу М.Ходорковского

Генпрокуратура обжаловала в президиуме Мосгорсуда решение о незаконности следственных действий в Чите, проводимых в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. По ее словам, сегодня из Генпрокуратуры поступила жалоба в президиум Мосгорсуда.

Напомним, что в конце декабря 2006г. М.Ходорковский и П.Лебедев по распоряжению Генпрокуратуры были доставлены в Читу для проведения следственных действий по новому делу. Читинский районный суд принял решение, что до 30 марта в связи с предъявлением новых обвинений П.Лебедев и М.Ходорковский будут находиться в СИЗО г.Читы. Однако 20 марта Басманный суд Москвы признал проведение предварительного следствия в Чите незаконным. Генпрокуратура обжаловала это решение, но безрезультатно: 16 апреля 2007г. Мосгорсуд подтвердил его законность.

Обращаясь к суду на заседании 16 апреля, адвокаты обратили внимание на то, что, согласно закону, предварительное расследование должно проводиться по месту совершения преступления. В данном случае местом совершения вменяемых в вину М.Ходорковскому и П.Лебедеву преступлений является г.Москва.

В рамках нового дела прокуратура инкриминирует М.Ходорковскому и П.Лебедеву легализацию в 1998-2004гг. 450 млрд руб. и 7,5 млрд долл. Им предъявлены обвинения, связанные с хищением акций, принадлежащих государству, а также с присвоением нефти и легализацией (отмыванием) средств, вырученных от ее продажи.

По версии следствия, схема легализации средств выглядела следующим образом. М.Ходорковский и П.Лебедев совместно с другими участниками организованной группы в ноябре 1998г. "путем обмана и составления фиктивных документов" похитили акции дочерних организаций ОАО "Восточная нефтяная компания". "С целью сокрытия хищения госсобственности и придания законности получения акций они были переоформлены на ряд зарубежных офшорных компаний. Таким образом приобретенное незаконным путем имущество - ценные бумаги, принадлежащие государству, - было легализовано", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В период 1998-2003гг. М.Ходорковский и П.Лебедев совершили хищение нефти ОАО "Самаранефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз" и ОАО "Томскнефть" на общую сумму более 850 млрд руб., считают в прокуратуре. Следствие пришло к выводу, что преступная группа завладела нефтью обманным путем под видом так называемой "скважинной жидкости", а затем перепродала ее конечным потребителям по цене выше себестоимости примерно в 3-4 раза через подконтрольные фирмы. Эти компании были зарегистрированы как в России, так и за рубежом специально для реализации схемы продажи похищенной нефти и оставления части вырученных средств за границей.

Напомним, что два года назад М.Ходорковский и П.Лебедев уже были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и приговорены к 8 годам лишения свободы.