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В мэрии назвали степень готовности четвертого участка Южной рокады

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На четвертом, замыкающем участке Южной рокады Москвы от улицы Марьинский Парк до МКАД завершается переустройство инженерных коммуникаций. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что подходит к концу перестройка теплосетей, кабельных линий и дождевой канализации, также возводятся железобетонные противопожарные стены — их общая длина составит 1,6 км. Вице-мэр уточнил, что всего на этом участке будет построено и реконструировано 3 км дорог.

Южная рокада рассчитана на то, чтобы стать альтернативой МКАД и ТТК в южном и юго-восточном поясе столицы. Она протянется от западной точки Московской кольцевой автодороги на развязке с Рублевским шоссе до ее пересечения с улицей Верхние Поля в Капотне. В сочетании с Московским скоростным диаметром (МСД), который без светофоров пройдет через весь мегаполис с севера на юг, и с Северо-Западной хордой она обеспечит городу новый транспортный каркас. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что МСК означает «для миллионов автолюбителей новую транспортную реальность» и в планах мэрии связать обе трассы. Общая протяженность Южной рокады составит 40 км, из них 32 км уже введено в эксплуатацию, а завершение работ на финальном, четвертом участке, согласно данным Стройкомплекса столицы, по контракту предусмотрено на 2023 год.

Фото: Стройкомплекс Москвы
Фото: Стройкомплекс Москвы

На четвертом участке рокады уже введена в эксплуатацию шестиполосная дорога длиной 165 м между улицами Марьинский Парк и Верхние Поля, открыт подземный переход с четырьмя лифтами для маломобильных граждан, а на самих Верхних Полях ведутся работы по расширению проезжей части. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, который выступает генподрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Южной рокады. Общую готовность четвертого участка он оценил в 60%. Этот отрезок связан в том числе с Кузьминским лесопарком и ТЦ «Садовод». С МКАД он свяжется с помощью транспортной развязки длиною 1 км. В работе у генподрядчика еще два участка — строительство улично-дорожной сети от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка и реконструкция Донецкой улицы от улицы Подольской до Курьяновской набережной.

В Стройкомплексе Москвы также напомнили, что Южная рокада соединит между собой такие крупные автомагистрали города, как МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

Теги
Андрей Бочкарев дорожное строительство Южная рокада
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