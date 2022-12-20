В мэрии назвали степень готовности четвертого участка Южной рокады
На четвертом, замыкающем участке Южной рокады Москвы от улицы Марьинский Парк до МКАД завершается переустройство инженерных коммуникаций. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что подходит к концу перестройка теплосетей, кабельных линий и дождевой канализации, также возводятся железобетонные противопожарные стены — их общая длина составит 1,6 км. Вице-мэр уточнил, что всего на этом участке будет построено и реконструировано 3 км дорог.
Южная рокада рассчитана на то, чтобы стать альтернативой МКАД и ТТК в южном и юго-восточном поясе столицы. Она протянется от западной точки Московской кольцевой автодороги на развязке с Рублевским шоссе до ее пересечения с улицей Верхние Поля в Капотне. В сочетании с Московским скоростным диаметром (МСД), который без светофоров пройдет через весь мегаполис с севера на юг, и с Северо-Западной хордой она обеспечит городу новый транспортный каркас. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что МСК означает «для миллионов автолюбителей новую транспортную реальность» и в планах мэрии связать обе трассы. Общая протяженность Южной рокады составит 40 км, из них 32 км уже введено в эксплуатацию, а завершение работ на финальном, четвертом участке, согласно данным Стройкомплекса столицы, по контракту предусмотрено на 2023 год.
На четвертом участке рокады уже введена в эксплуатацию шестиполосная дорога длиной 165 м между улицами Марьинский Парк и Верхние Поля, открыт подземный переход с четырьмя лифтами для маломобильных граждан, а на самих Верхних Полях ведутся работы по расширению проезжей части. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, который выступает генподрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Южной рокады. Общую готовность четвертого участка он оценил в 60%. Этот отрезок связан в том числе с Кузьминским лесопарком и ТЦ «Садовод». С МКАД он свяжется с помощью транспортной развязки длиною 1 км. В работе у генподрядчика еще два участка — строительство улично-дорожной сети от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка и реконструкция Донецкой улицы от улицы Подольской до Курьяновской набережной.
В Стройкомплексе Москвы также напомнили, что Южная рокада соединит между собой такие крупные автомагистрали города, как МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.