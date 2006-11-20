В Подмосковье изъято 32 кг опия

В Подмосковье задержаны пятеро подозреваемых в контрабанде наркотиков. Как сообщили РБК в ГУВД Московской области, у одного из них было изъято 32 кг опия.

Отмечается, что в ходе операции в Ленинском районе области в поселке Мосрентген на территории ГСК был задержан гражданин Грузии. При досмотре его "Газели" в мешках с луком было обнаружено и изъято 32 кг опия. Кроме того, были задержаны четверо жителей Таджикистана, которые в тот момент занимались разгрузкой этого автомобиля. У всех задержанных при личном осмотре также были изъяты различные дозы наркотика.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению каналов поставки наркотиков.

Операции по выявлению незаконного оборота наркотиков в Московской области проводятся регулярно. Так, месяц назад сотрудниками ФСКН было изъято 736 г наркотических средств, в том числе 534 г героина, около 22 г кокаина и 174 г марихуаны. Было составлено 53 административных протокола, 38 человек привлечены к административной ответственности, возбуждено 13 уголовных дел.

В ходе операции было проверено 547 объектов массового скопления молодых людей, в том числе 146 дискотек, 141 ночной клуб, кафе, бар и ресторан, 54 спортивно-развлекательных комплекса и 198 других мест массового досуга молодежи, где были выявлены лица, находившиеся в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, в начале этого месяца была проведена спецоперация в Ступинском районе Московской области. В результате было изъято 150 кг героина, стоимость которого сотрудники ФСКН оценили на сумму более чем в в 3 млн долларов.

В течение I полугодия 2006г. в Подмосковье было изъято 99,2 кг наркотических средств, из которых 49,2 кг героина, 38,1 кг марихуаны и более 850 г кокаина. При этом наркополицейскими были выявлены 1 тыс. 490 наркопреступлений, более 1 тыс. 200 из которых составили тяжкие и особо тяжкие преступления. Возбуждены 1 тыс. 259 уголовных дел, из которых 510 были направлены в суд.