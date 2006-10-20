Генсек НАТО призывает увеличить численность ВС в Афганистане

Необходимо увеличить численность Вооруженных сил на юге Афганистана, заявил генеральный секретарь НАТО Яп де Хооп Схеффер. "Я считаю, что у нас достаточно сил в Афганистане, чтобы выполнить задачу, однако, увеличив контингент, мы справимся с ней лучше", - сказал он.

В то же время он заявил, что "проблема Афганистана не решается военным путем" и что для того, чтобы улучшить жизнь афганцев, необходима поддержка международных организаций. "НАТО обеспечивает безопасность в стране. Но одной безопасности недостаточно", - добавил Яп де Хооп Схеффер.

В этом году боевики "Талибана" заметно активизировали свою деятельность в южных районах Афганистана. Атаки боевиков приняли столь масштабный характер, что командование Международными силами содействия безопасности (МССБ) в Афганистане было вынуждено в последние месяцы провести ряд крупных спецопераций, в результате которых были уничтожены сотни боевиков.

Тем не менее ухудшение обстановки в плане безопасности усугубляется и неспособностью правительства существенно поднять уровень жизни граждан в стране, где с 2001г. продолжается военная операция против талибов.

Несколько дней назад в результате атаки террориста-смертника на автоколонну НАТО в г.Кандагар восемь человек погибли, еще пятеро, среди которых двое военнослужащих НАТО, получили ранения.

Напомним, 9 октября генерал Дэвид Ричардс, командующий 32-тысячным контингентом войск альянса в Афганистане, заявил, что, если в течение ближайшего полугодия не поднять уровень жизни в Афганистане, большая часть населения начнет поддерживать движение "Талибан".

По его словам, если за зимний период в жизни простых афганцев не произойдут ощутимые перемены к лучшему, до 70% населения перестанут поддерживать нынешнее правительство и начнут оказывать помощь тамильским боевикам, передает (С) Associated Press.

По мнению генерала, люди предпочтут скорее вновь оказаться под властью "Талибана", нежели еще пять лет терпеть постоянные теракты и нападения.