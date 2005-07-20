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Стартовал чемпионат по футболу среди бомжей
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Стартовал чемпионат по футболу среди бомжей
Общество, 20 июл 2005, 12:11
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Стартовал чемпионат по футболу среди бомжей
На днях в столице Шотландии открылся Международный чемпионат по футболу – среди бездомных. Это уже третье по счету мероприятие, впервые организованное в 2003 году для привлечения внимания общественности к проблемам людей без определенного места жительства.

В этом году организаторы – руководство международной сети уличных газет, решили провести очередной чемпионат в столице Шотландии. Россию в Эдинбурге представляет команда достаточно сильных игроков из Петербурга. Многие из них участвуют в этом соревновании уже в третий раз и заработали хорошую репутацию, войдя в пятерку лидеров на прошлогоднем чемпионате в шведском городе Гетеборг.

В составе российской сборной не только петербургские лица без определенного места жительства, но и те, кто приехал в северную столицу в поисках работы, но так не и смог обзавестись регистрацией. Отбором игроков обычно занимается петербургский фонд “Ночлежка”, руководители которого внимательно следят, чтобы в команду не попал человек не того круга. Однако участвовать в тренировках могут все желающие бездомные.

Следует отметить, что к тренировкам российские бродяги подходят очень серьезно. Никаких спиртных напитков и нехороших излишеств футболисты себе не позволяют. Перед соревнованиями за самочувствием спортсменов наблюдают врачи. Однако сборные других стран также настроены достаточно серьезно. Поэтому конкуренция обещает быть жесткой – в Эдинбурге сегодня собрались игроки из 32 стран. Перед поездкой команда бездомных России усиленно тренировалась – на стадионе «Метростроя». На акклиматизацию было не так много времени – из Пулково в Великобританию футболисты вылетели в это воскресенье.

По материалам НТВ

Теги: Шотландия
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