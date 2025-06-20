Экс-франчайзи «Крошки Картошки» Королева арестовали за подделку пропуска на ПМЭФ

Экс-франчайзи «Крошки Картошки» арестовали за поддельный пропуск на ПМЭФ

В Петербурге предпринимателя арестовали за мошенничество из-за «липового» пропуска для юриста за миллион рублей. По данным «Фонтанки», фигурант — экс-франчайзи «Крошка Картошка» Королев

Фото: Артем Пряхин / Фонд Росконгресс

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Андрея Королева за изготовление «липового» пропуска на Петербургский экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба петербургских судов.

По информации «Фонтанки», речь идет об экс-франчайзи «Крошка Картошка». Телеграм-канал «Mash на Мойке» пишет, что арестован 53-летний московский бизнесмен.

По версии следствия, Королев действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с представителем Агентства деловых коммуникаций. Пропуск за 1 млн руб. собирался купить председатель Московской коллегии адвокатов.

Королев и «неустановленное лицо» из агентства изготовили для юриста подложное письмо в адрес организатора ПМЭФ — «Росконгресса» — и представили его фотографом ЗАО «Агентство деловых коммуникаций». Миллионом рублей они распорядились по своему усмотрению.

После прохода председателя Московской коллегии адвокатов на форум аккредитацию изъяли и аннулировали, так как он не являлся сотрудником СМИ. По информации «Фонтанки», москвич приобрел дорогостоящую «проходку» у директора московского ООО «Ситимаркет».

Королева задержали накануне, 19 июня. Его арестовали на два месяца, до 17 августа, по статье о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере — ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса.

ПМЭФ — это крупнейший российский деловой форум, ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге. На нем встречаются политики, чиновники, бизнесмены и эксперты для обсуждения экономики, инвестиций, технологий и глобальных трендов.

В 2025 году ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Ключевая тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».