Экс-франчайзи «Крошки Картошки» арестовали за поддельный пропуск на ПМЭФ
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Андрея Королева за изготовление «липового» пропуска на Петербургский экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба петербургских судов.
По информации «Фонтанки», речь идет об экс-франчайзи «Крошка Картошка». Телеграм-канал «Mash на Мойке» пишет, что арестован 53-летний московский бизнесмен.
По версии следствия, Королев действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с представителем Агентства деловых коммуникаций. Пропуск за 1 млн руб. собирался купить председатель Московской коллегии адвокатов.
Королев и «неустановленное лицо» из агентства изготовили для юриста подложное письмо в адрес организатора ПМЭФ — «Росконгресса» — и представили его фотографом ЗАО «Агентство деловых коммуникаций». Миллионом рублей они распорядились по своему усмотрению.
После прохода председателя Московской коллегии адвокатов на форум аккредитацию изъяли и аннулировали, так как он не являлся сотрудником СМИ. По информации «Фонтанки», москвич приобрел дорогостоящую «проходку» у директора московского ООО «Ситимаркет».
Королева задержали накануне, 19 июня. Его арестовали на два месяца, до 17 августа, по статье о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере — ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса.
ПМЭФ — это крупнейший российский деловой форум, ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге. На нем встречаются политики, чиновники, бизнесмены и эксперты для обсуждения экономики, инвестиций, технологий и глобальных трендов.
В 2025 году ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Ключевая тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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