Пандемия коронавируса , 20 июн, 08:55
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня
Собянин выступил за сохранение удаленки в Москве на «месяц-другой», Подмосковье объявило о новом этапе отмены ограничений — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля). Всего в стране от COVID-19 умер 7841 человек (181 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 334,4 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что режим удаленной работы в столице нужно сохранить еще на некоторое время. «Если можно, надо сохранять ближайшие недели. А может быть, даже и месяц-другой еще дополнительно, так как все равно есть еще опасность заражения», — сказал Собянин. По его словам, это особенно важно, когда город выходит «из ковидной истории».
- Подмосковье объявило о новом этапе отмены ограничений из-за COVID-19. К концу месяца откроются музеи и все магазины без ограничений, а в июле — фитнес-центры и детские лагеря. Ранее в Московской области начали работу салоны красоты, химчистки, заработали веранды ресторанов и каршеринг.
- Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме.
- В интервью РБК глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что был одним из добровольцев, которым ввели экспериментальную вакцину от коронавируса. По его словам, чувствует себя он хорошо.
- Более 20 российских производителей изъявили желание экспортировать медицинские маски, сообщили в Минпромторге. Всего за рубеж они готовы поставлять до 200 млн масок в месяц.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Роспотребнадзор расширил масштаб исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Ранее его планировалось провести в трех регионах, теперь в плане значатся 22 субъекта Федерации.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,3 млн человек, более 450 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 8,66 млн, из них 460 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,3 млн.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (395 тыс.), Великобритания — на пятом (более 303 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- Результаты теста на коронавирус у мэра Бишкека Азиза Суракматова оказались положительными.
- Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами.
- На Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.«Мы фактически сегодня получаем начало очередной, или первой, или второй, как хотите это называть, волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.
- Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. «Мы понимаем, что многие люди устали быть дома. <...> Однако вирус все еще распространяется быстро и является смертоносным», — отметил глава ВОЗ.
- Германия, которая с 1 июля на полгода возьмет на себя функцию председателя в Совете Европейского союза, видит своим главным приоритетом борьбу с пандемией, а также экономическую и социальную стабилизацию, заявил РБК посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
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