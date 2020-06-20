Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня

Собянин выступил за сохранение удаленки в Москве на «месяц-другой», Подмосковье объявило о новом этапе отмены ограничений — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля). Всего в стране от COVID-19 умер 7841 человек (181 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 334,4 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что режим удаленной работы в столице нужно сохранить еще на некоторое время. «Если можно, надо сохранять ближайшие недели. А может быть, даже и месяц-другой еще дополнительно, так как все равно есть еще опасность заражения», — сказал Собянин. По его словам, это особенно важно, когда город выходит «из ковидной истории».

Подмосковье объявило о новом этапе отмены ограничений из-за COVID-19. К концу месяца откроются музеи и все магазины без ограничений, а в июле — фитнес-центры и детские лагеря. Ранее в Московской области начали работу салоны красоты, химчистки, заработали веранды ресторанов и каршеринг.

Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме.

В интервью РБК глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что был одним из добровольцев, которым ввели экспериментальную вакцину от коронавируса. По его словам, чувствует себя он хорошо.

Более 20 российских производителей изъявили желание экспортировать медицинские маски, сообщили в Минпромторге. Всего за рубеж они готовы поставлять до 200 млн масок в месяц.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Роспотребнадзор расширил масштаб исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Ранее его планировалось провести в трех регионах, теперь в плане значатся 22 субъекта Федерации.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,3 млн человек, более 450 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 8,66 млн, из них 460 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,3 млн.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (395 тыс.), Великобритания — на пятом (более 303 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Результаты теста на коронавирус у мэра Бишкека Азиза Суракматова оказались положительными.

Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами.

На Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.«Мы фактически сегодня получаем начало очередной, или первой, или второй, как хотите это называть, волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. «Мы понимаем, что многие люди устали быть дома. <...> Однако вирус все еще распространяется быстро и является смертоносным», — отметил глава ВОЗ.

Германия, которая с 1 июля на полгода возьмет на себя функцию председателя в Совете Европейского союза, видит своим главным приоритетом борьбу с пандемией, а также экономическую и социальную стабилизацию, заявил РБК посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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