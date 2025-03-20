Против начальника одного из центров Росгвардии завели уголовное дело

Задержанный Николай Чепкасов возглавляет центр информационных технологий Росгвардии. Суть претензий к нему неизвестна

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Начальник главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николай Чепкасов стал фигурантом уголовного дела, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Чепкасов задержан. Он стал подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения», — сказал собеседник ТАСС. Рассматривать ходатайство об аресте Чепкасова будет 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

В картотеке суда есть карточка на рассмотрение вопроса о мере пресечения для Чепкасова. Данных о том, по какой статье начато расследование против него, там нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы СК, ГСУ СК по Москве и Росгвардии.

ГЦИТ Росгвардии отвечает за информационную безопасность, организацию централизованной обработки данных, межведомственное электронное взаимодействие, импортозамещение программного обеспечения и т.д.

В феврале 235-й суд арестовал генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых. В федеральной службе уточняли, что его задержали «в ходе мероприятий по противодействию проявлениям коррупции».

ТАСС сообщал, что дело против генерала было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупом размере). Сумма взятки составила 15 млн руб. Максимальное наказание по вменяемой статье — лишение свободы на 15 лет.