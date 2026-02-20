ФССП сообщила, сколько взыскала с должников за 2025 год

Особый акцент сделан на социально значимых делах. Взыскание алиментов выросло до 110,3 млрд руб., на 18,3 млрд больше, чем в 2024 году

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) назвала взысканную приставами-исполнителями за 2025 год сумму — она составила 1,4 трлн руб., в том числе почти 242 млрд руб. в пользу граждан и 664 млрд руб. в пользу организаций. Сообщение ФССП есть у РБК.

Всего в 2025 году на принудительном исполнении в ФССП находилось 130,6 млн исполнительных производств. В рамках исполнительского розыска за год было установлено местонахождение 69,2 тыс. должников, из них 44,6 тыс. — должники по алиментам, сообщили в федеральной службе.

В ФССП заявили, что особое внимание уделяют исполнению социально значимых категорий исполнительных документов, в том числе связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов. Так, в 2025 году взыскано 110,3 млрд руб. алиментов, что на 18,3 млрд больше, чем в 2024-м.

При этом число уголовных дел в отношении должников, не уплачивающих алименты, составило почти 95% от общего числа уголовных дел — 52,3 тыс. из 55,2 тыс. Также в отношении лиц, совершивших преступления против правосудия, — 2,6 тыс. дел, в отношении тех, кто злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, — 333 дела.

Закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов вступил в силу в России в конце мая 2025 года. На тот момент в список входили около 144 тыс. россиян. В январе реестр злостных неплательщиков заработал на «Госуслугах». Теперь пользователи могут узнать, есть ли у гражданина долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму. ФССП предлагала также запретить алиментщикам регистрировать автомобили и оформлять карту болельщика.

ФССП отчиталась и о других социально значимых исполнительных производствах. Так, в рамках 6,3 тыс. из них детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены жилые помещения. По заявлениям граждан прожиточный минимум сохранен в рамках 1,7 млн производств.

Кроме того, задолженность по заработной плате была взыскана полностью или частично в рамках 81,6% исполнительных производств. Взысканная сумма составила 7,6 млрд руб.