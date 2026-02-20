 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Эксперты оценили вероятность подорожания яиц из-за скачка цен в опте

Сюжет
Радио РБК
Сезонный рост спроса на яйца перед Масленицей и Пасхой не приведет к резкому скачку цен в магазинах: сети будут сглаживать его за счет других товаров, чтобы не привлекать внимание регуляторов, заявили в Росптицесоюзе

Продуктовые сети не будут повышать цены на яйца для потребителей, несмотря на их удорожание в опте, помня скандалы прошлых лет, заявил в эфире Радио РБК вице-президент Росптицесоюза Сергей Лисовский. По его мнению, магазины будут компенсировать убытки за счет прибыли, полученной ранее.

Согласно мониторинговым данным сервиса Eggpack, оптовые цены на яйца с конца января выросли в среднем с 50 до 110 руб. на 15 февраля. При этом средняя цена на яйца в магазинах росла с начала октября с 39 до 54 руб. к концу месяца. Затем цены то повышались, то понижались, оставаясь примерно в одном диапазоне (50–54 руб.).

«У сетей есть такая технология, когда они продают какой-то товар ниже цены закупки, потом компенсируют это за счет потока потребителей за этим товаром, но которые покупают что-то еще. Это так называемые якорные товары. Вот период высокого употребления яйца — это становится якорным товаром. Соответственно, его могут продавать дешевле, но компенсировать за счет роста цены на другие товары. В то же время сеть может, опять же, не повышать цену, потому что в период низкого спроса она покупает яйцо по достаточно низкой цене. Она уже заработала на нем до этого», — рассказал Лисовский.

С ним согласился директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. В эфире Радио РБК он заявил, что сети «отлично знают»: всплеск спроса продлится буквально неделю-две, а потом цены снизятся, и ретейл сможет спокойно зарабатывать дальше.

«Поэтому зачем, собственно, привлекать внимание регуляторов? Легче самим за счет прибыли по другим категориям сбалансировать и стабилизировать цену так, чтобы покупатель не жаловался на цены по данной категории продукции», — пояснил Востриков.

Взлет цен на огурцы. Инфографика
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Чтобы оптовые цены на яйца в холодное время года не росли, власти в летний период должны были задействовать механизмы регулирования, компенсирующие птицефабрикам потери от перепроизводства, считает Востриков. На их стоимость также влияет повышенный спрос на фоне Масленицы и Пасхи, при этом, по словам Вострикова, «никаким производством резкое повышение спроса практически невозможно компенсировать».

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов в эфире Радио РБК предположил, что причиной динамики оптовых цен на яйца могла стать тяжелая ситуация, в которую попали производители.

«Яйца за год [2024–2025] подешевели на 20%, резко выросло их потребление год к году в килограммах-штуках примерно на 10%, но этого просто могло не хватить производителям для того, чтобы компенсировать рост издержек. У нас же кроме кормов есть теплоэнергоносители, логистика, запчасти. В конце концов, рынок труда он не до такой степени остыл, чтобы всерьез говорить о сокращении затрат на персонал», — считает Ардалионов.

Востриков согласился, что производителям яиц сейчас тяжело. По его словам, если смотреть год к году, то можно увидеть снижение оптовых цен порядка 26% к 2024 году и порядка 16% — к 2025 году.

«Соответственно, вот эта ситуация, когда производитель вынужден отпускать продукцию себе в убыток, не покрывая себестоимость, естественно, она сказывается на экономике птицефабрик», — сказал он.

В Росстате раскрыли, что подорожало и подешевело за 2025 год
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее РБК в ФАС сообщили, что мониторят финансово-экономические показатели 90 крупнейших производителей куриных яиц. Служба направила запросы о ценообразовании 11 крупнейшим ретейлерам.

В Минсельхозе заявляли, что наблюдаемый рост оптовых цен на яйца в России носит сезонный характер, писал «Интерфакс». Динамика стоимости вызвана увеличением затрат и повышением спроса.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Алина Нафикова
куриные яйца потребительские цены продукты магазины
Материалы по теме
ФАС решила проверить цены на огурцы в российских торговых сетях
Финансы
Патрушев назвал регулирование цен на продукты «опасной историей»
Экономика
Россияне рассказали, на какой срок у них есть продукты на черный день
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Суд изъял в пользу государства систему авиабронирования Leonardo Политика, 21:32
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
Петросян не дали выступить на гала-вечере Олимпиады с Гуменником Спорт, 21:30
Сборная Канады отыгралась с 0:2 у финнов и вышла в финал Олимпиады Спорт, 21:28
Аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для полетов Политика, 21:26
Киберполиция сообщила о раскрытых «сервисах пробива» через Telegram Общество, 21:23
Макдэвид установил рекорд результативности игроков НХЛ на одних Играх Спорт, 21:17
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В университете назвали причину смерти студента в общежитии на Урале Общество, 21:14
США продлили лицензию сербской NIS Политика, 21:04
Гладков сообщил о гибели мирного жителя и пяти раненых при ударах дронов Политика, 20:59
Зеленский сообщил о требовании США к Украине уйти из Донбасса Политика, 20:54
Марк Эйдельштейн сыграл первую после «Аноры» англоязычную роль Общество, 20:48
Чехия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 Спорт, 20:43
Трамп заявил, что рассматривает вариант ограниченного удара по Ирану Политика, 20:43