Эксперты оценили вероятность подорожания яиц из-за скачка цен в опте

Сезонный рост спроса на яйца перед Масленицей и Пасхой не приведет к резкому скачку цен в магазинах: сети будут сглаживать его за счет других товаров, чтобы не привлекать внимание регуляторов, заявили в Росптицесоюзе

Продуктовые сети не будут повышать цены на яйца для потребителей, несмотря на их удорожание в опте, помня скандалы прошлых лет, заявил в эфире Радио РБК вице-президент Росптицесоюза Сергей Лисовский. По его мнению, магазины будут компенсировать убытки за счет прибыли, полученной ранее.

Согласно мониторинговым данным сервиса Eggpack, оптовые цены на яйца с конца января выросли в среднем с 50 до 110 руб. на 15 февраля. При этом средняя цена на яйца в магазинах росла с начала октября с 39 до 54 руб. к концу месяца. Затем цены то повышались, то понижались, оставаясь примерно в одном диапазоне (50–54 руб.).

«У сетей есть такая технология, когда они продают какой-то товар ниже цены закупки, потом компенсируют это за счет потока потребителей за этим товаром, но которые покупают что-то еще. Это так называемые якорные товары. Вот период высокого употребления яйца — это становится якорным товаром. Соответственно, его могут продавать дешевле, но компенсировать за счет роста цены на другие товары. В то же время сеть может, опять же, не повышать цену, потому что в период низкого спроса она покупает яйцо по достаточно низкой цене. Она уже заработала на нем до этого», — рассказал Лисовский.

С ним согласился директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. В эфире Радио РБК он заявил, что сети «отлично знают»: всплеск спроса продлится буквально неделю-две, а потом цены снизятся, и ретейл сможет спокойно зарабатывать дальше.

«Поэтому зачем, собственно, привлекать внимание регуляторов? Легче самим за счет прибыли по другим категориям сбалансировать и стабилизировать цену так, чтобы покупатель не жаловался на цены по данной категории продукции», — пояснил Востриков.

Чтобы оптовые цены на яйца в холодное время года не росли, власти в летний период должны были задействовать механизмы регулирования, компенсирующие птицефабрикам потери от перепроизводства, считает Востриков. На их стоимость также влияет повышенный спрос на фоне Масленицы и Пасхи, при этом, по словам Вострикова, «никаким производством резкое повышение спроса практически невозможно компенсировать».

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов в эфире Радио РБК предположил, что причиной динамики оптовых цен на яйца могла стать тяжелая ситуация, в которую попали производители.

«Яйца за год [2024–2025] подешевели на 20%, резко выросло их потребление год к году в килограммах-штуках примерно на 10%, но этого просто могло не хватить производителям для того, чтобы компенсировать рост издержек. У нас же кроме кормов есть теплоэнергоносители, логистика, запчасти. В конце концов, рынок труда он не до такой степени остыл, чтобы всерьез говорить о сокращении затрат на персонал», — считает Ардалионов.

Востриков согласился, что производителям яиц сейчас тяжело. По его словам, если смотреть год к году, то можно увидеть снижение оптовых цен порядка 26% к 2024 году и порядка 16% — к 2025 году.

«Соответственно, вот эта ситуация, когда производитель вынужден отпускать продукцию себе в убыток, не покрывая себестоимость, естественно, она сказывается на экономике птицефабрик», — сказал он.

Ранее РБК в ФАС сообщили, что мониторят финансово-экономические показатели 90 крупнейших производителей куриных яиц. Служба направила запросы о ценообразовании 11 крупнейшим ретейлерам.

В Минсельхозе заявляли, что наблюдаемый рост оптовых цен на яйца в России носит сезонный характер, писал «Интерфакс». Динамика стоимости вызвана увеличением затрат и повышением спроса.