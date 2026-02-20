Мособлдума поддержала идею губернатора создать вытрезвители в Подмосковье

Мособлдума приняла закон об открытии пунктов помощи людям в состоянии алкогольного и наркотического опьянения: вытрезвители разместят при медучреждениях, а расходы бюджета Подмосковья оценили более чем в 15 млн руб.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Закон об открытии пунктов помощи людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения приняла Московская областная дума. Это следует из данных на сайте Мособлдумы.

Так, на базе медицинских учреждений планируют оказывать услуги помощи людям, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении. В пояснительной записке к законопроекту указано, что стоимость одной услуги для бюджета Подмосковья составит 1461 руб.

Власти прогнозируют, что в среднем в 2026 году вытрезвители примут 10 339 человек и потратить на проект придется 15,1 млн руб.

«По информации, предоставленной многопрофильными государственными учреждениями здравоохранения Московской области, за 2024 год 10 339 человек поступили в приемное отделение в состоянии алкогольного опьянения, но не были госпитализированы в связи с отсутствием медицинских показаний для госпитализации», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект был внесен губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев пояснил, что строительство отдельных зданий и помещений для вытрезвителей не предполагается.

В 2021 году Минздрав заявил, что в вытрезвители будут доставлять пьяных граждан только в тех случаях, если они находятся в бессознательном состоянии.

Первые вытрезвители появились в СССР еще в конце 1930-х годов. Они просуществовали до 2011 года, когда вступил в силу новый закон о полиции. Он предусматривал, что пьяных граждан нужно доставлять сразу в медицинские учреждения.