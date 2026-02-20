В Российском книжном союзе рассказали, как устроен механизм проверки книг

Эксперты Российского книжного союза проверили 70 книг за 2,5 года, 34 из них рекомендовали скорректировать из‑за нарушений закона. В РКС подчеркивают, что руководствуются только законом и не прибегают к цензуре при проверке книг

Леонид Палько (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Управляющий вице-президент Российского книжного союза (РКС) Леонид Палько в эфире программы «Да или нет» на Радио РБК рассказал, как проводится экспертиза книг. По его словам, как правило, над одной книгой работают отдельно друг от друга в течение 30 дней два эксперта. Палько отметил, что они не рассматривают издания по художественным критериям или качеству сюжета — только на предмет нарушения законодательства.

«Если есть признаки экстремизма — по закону это запрещено. Если есть признаки наркотиков, пропаганды наркотиков — запрещено. Мы ссылаемся только на законодательные вещи», — пояснил он.

К проверкам привлекаются эксперты, непосредственно связанные с темой книги: например, если вопрос касается Великой Отечественной войны, над ним работают историки. Палько отметил, что каждый из экспертов в любом случае должен «четко работать с законодательной базой».

По словам представителя РКС, в России в год издается около 110 тыс. наименований книг. За два с половиной года это примерно 300 тыс. изданий. В РКС за экспертизой обратились по 70 книгам, из них в 45 случаях — сами издатели. «70 книг, которые мы провели, 34 мы завернули. Например, он пишет, такие описания обнаружены на страницах таких-то: 182, 271, 327 и так далее. Просим скорректировать или удалить <…>. И есть люди, которые просто убирают, корректируют и дальше издают», — рассказал Палько.

Он отметил, что сложнее с книгами, которые уже были изданы и попали в союз на проверку. Так, например, случилось с романом Владимира Сорокина «Наследие». «Надо отдать должное, что все издательства прислушались, сделали и сами убрали для себя эти книги из продажи», — сказал Палько.

При этом он призвал не считать организацию «держимордой» из-за проводимой экспертизы и подчеркнул, что в РКС нет цензуры, а все решения носят рекомендательный характер.

По словам Палько, правообладатели сами обращаются в экспертный совет РКС с запросом на проверку своих произведений и это говорит о том, что они видят пользу в организации. «Еще раз говорю: мы не полиция нравов. Не надо из нас сделать какую-то, условно говоря, <…> держиморду. Мы орган в общественной организации, который помогает. Я называю это громоотвод какой-то, пулеуловитель», — заключил он.

В декабре гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин рассказал Радио РБК, что в условиях ужесточения российского законодательства издательства вынуждены редактировать тексты, а иногда и отзывать тиражи после выхода книги. По его словам, наиболее часто дискуссии между издателем и авторами вызывают темы ЛГБТ («международное движение ЛГБТ», признано экстремистским и запрещено в России), чайлдфри, наркотиков и интерпретации событий Второй мировой войны. Иногда, рассказал он, приходится обращаться к авторам с просьбой удалить персонажей или изменить их пол.

В начале года проверке РКС подверглась книга Фредрика Бакмана «После бури». Как рассказывали РБК в «Литресе», эксперты проверяли роман на наличие признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Книга была возвращена в продажу после экспертизы в связи с отсутствием нарушений.

В январе объявило о закрытии издательство Popcorn Books; причины решения не раскрывались. В 2022-м оно выпустило роман Елены Малисовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и Катерины Сильвановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) «Лето в пионерском галстуке», который по итогам первой половины года стал самым продаваемым в денежном выражении произведением в сегменте художественной литературы (более 49,8 млн руб.). Роман заподозрили в ЛГБТ-пропаганде среди молодежи, несмотря на маркировку «18+». В сентябре того же года депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» среди лиц любого возраста. Позднее его подписал президент Владимир Путин.