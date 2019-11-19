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Что случилось за день. Главные новости РБК
Сбербанк откажется от «золотой акции» «Яндекса» за €1, Госдума перераспределила 740 млрд руб. в проекте бюджета страны, Ассанжа больше не преследуют в Швеции — эти и другие новости в обзоре РБК
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк вернет «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк расстается с «золотой акцией» «Яндекса», которая десять лет давала госбанку право блокировать любые сделки с консолидацией от 25% капитала компании в руках одного владельца. От этого права Сбербанк откажется за символическую сумму — €1.

  • Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в августе 2009 года. Она обязывает руководство «Яндекса» согласовывать с банком все крупные сделки.
  • Вернуть «золотую акцию» «Яндекс» решил при реструктуризации компании перед лицом угрозы, исходящей от законопроекта о значимых информационных ресурсах. Теперь «золотая акция» перейдет Фонду общественных интересов. Ему же будет принадлежать доля в 0,001% в основном российском юрлице компании — ООО «Яндекс».
  • На фоне того, что Сбербанк постепенно уходит от «Яндекса», стало известно, что госбанк договорился о новых правах на акции его главного российского конкурента — Mail.Ru Group. Сбербанк уже владеет частью компании. Во вторник же стороны объявили, что по новому соглашению Сбербанк может получить право обменять долю в совместном предприятии на акции Mail.Ru Group, но не более чем на 20%.

Госдума перераспределила 740 млрд руб. в проекте бюджета страны

Для Госдумы 19 ноября стало насыщенным днем. Во втором чтении нижняя палата парламента одобрила проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. С момента первого чтения 23 октября к нему поступило более 600 поправок и 700 предложений. Из них профильный комитет по бюджету и налогам поддержал более 400, все они были приняты.

  • Изменения коснулись 740 млрд руб. (или примерно 1% от общего объема бюджета). Так, депутаты увеличили на 28,4 млрд руб. расходы на оснащение техникой МЧС и оплату труда спасателей.
  • Крыму и Севастополю дополнительно выделят дотации в 18,9 млрд руб. и 4,9 млрд руб. соответственно. Кроме того, каждый год Крымской железной дороге и РЖД будут выделять субсидии в 36,7 млрд руб. Так власти будут компенсировать потери в доходах из-за регулирования тарифов.
  • На нацпроект «Экология» в 2020 году дополнительно пойдут 8,9 млрд руб. Еще 9 млрд руб. будут выделены на имущественный взнос в российский научный фонд. В каждый последующий год фонду будут выделять еще по 22 млрд руб.

Forbes впервые представил рейтинг лучших работодателей России

Российская версия Forbes подготовила список из 50 лучших работодателей страны. Это первый раз, когда рейтинг составляется отдельно для России. Его составили при помощи специалистов аналитического центра портала Superjob и опроса 3 тыс. человек. В рейтинге учитывались зарплата, условия труда, соцпакет, обучение внутри компании, узнаваемость бренда и другие показатели.

  • Лидером оказался «Норникель» Владимира Потанина. У работников компании высокие зарплаты и объемный соцпакет, хотя это связано с тем, что зачастую они работают в тяжелых климатических условиях.
  • На втором месте — золотодобывающая компания «Полюс» семьи Сулеймана Керимова. У него тоже одни из лучших показателей по зарплате, соцпакету, а также благотворительности и обучению сотрудников.
  • Наконец, третье место занял Газпромбанк. Там самые высокие зарплаты, но по соцпакету и инвестициям в региональные подразделения он немного отстал.
  • В топ-10 работодателей также вошли «Яндекс», горнодобывающая Polymetal International, ВТБ, алмазодобывающая компания АЛРОСА, Сбербанк, «Газпром» и НОВАТЭК.

Швеция не нашла доказательств вины Ассанжа в изнасиловании

Джулиан Ассанж, основатель Wikileaks, с 2010 года был фигурантом расследования об изнасиловании, которое в отношении него вели шведские следователи. Однако сейчас прокуратура постановила, что доказательства вины слишком слабы, и его преследование прекратили.

  • Версия потерпевшей стороны, признали в прокуратуре, выглядит более убедительно, чем версия Ассанжа, но этого недостаточно. При этом на показания свидетелей за эти годы могли повлиять СМИ.
  • В 2017 году преследование Ассанжа шведские власти уже прекращали, однако в мае 2019 года его возобновили. Это произошло после того, как основателя Wikileaks все же задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался почти семь лет.
  • Хотя Швеция больше не требует выдачи Ассанжа, от претензий к нему до сих пор не отказались Соединенные Штаты. Вашингтон обвиняет Ассанжа в публикации секретной информации, и в США ему может грозить фактически пожизненное заключение.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, «Яндекс», Сбербанк, Forbes, работодатели, бюджет, Госдума ..., Джулиан Ассанж
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Швеция прекратила дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании
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Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
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