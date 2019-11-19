Что случилось за день. Главные новости РБК

Сбербанк откажется от «золотой акции» «Яндекса» за €1, Госдума перераспределила 740 млрд руб. в проекте бюджета страны, Ассанжа больше не преследуют в Швеции — эти и другие новости в обзоре РБК

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк вернет «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк расстается с «золотой акцией» «Яндекса», которая десять лет давала госбанку право блокировать любые сделки с консолидацией от 25% капитала компании в руках одного владельца. От этого права Сбербанк откажется за символическую сумму — €1.

Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в августе 2009 года. Она обязывает руководство «Яндекса» согласовывать с банком все крупные сделки.

Вернуть «золотую акцию» «Яндекс» решил при реструктуризации компании перед лицом угрозы, исходящей от законопроекта о значимых информационных ресурсах. Теперь «золотая акция» перейдет Фонду общественных интересов. Ему же будет принадлежать доля в 0,001% в основном российском юрлице компании — ООО «Яндекс».

На фоне того, что Сбербанк постепенно уходит от «Яндекса», стало известно, что госбанк договорился о новых правах на акции его главного российского конкурента — Mail.Ru Group. Сбербанк уже владеет частью компании. Во вторник же стороны объявили, что по новому соглашению Сбербанк может получить право обменять долю в совместном предприятии на акции Mail.Ru Group, но не более чем на 20%.

Госдума перераспределила 740 млрд руб. в проекте бюджета страны

Для Госдумы 19 ноября стало насыщенным днем. Во втором чтении нижняя палата парламента одобрила проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. С момента первого чтения 23 октября к нему поступило более 600 поправок и 700 предложений. Из них профильный комитет по бюджету и налогам поддержал более 400, все они были приняты.