В Москве открыли первую двойную выделенку

Двойная выделенная полоса для общественного транспорта впервые открыта у Политехнического музея на Лубянке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Двухполосный транспортный коридор отделен от автомобильного потока рефьюжем — островком безопасности.
Две полосы необходимы, чтобы общественный транспорт, который следует разными маршрутами, мог быстрее следовать через светофоры в сторону Маросейки и транспортного хаба на Китай-городе, пояснили в мэрии.
В департаменте подсчитали, что после открытия движения по двойной выделенной полосе пропускная способность для автобусов и электробусов вырастет в два раза, для автомобилей — на 25%.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, от этого транспортного решения выигрывают все, так как для тех, кто пользуется общественным транспортом, сократится время ожидания и поездок, а у автомобилистов после завершения реконструкции появилась для движения еще одна полоса.
Через Лубянскую площадь следуют 18 маршрутов городского общественного транспорта, автобусы тринадцати из них в часы пик курсируют каждые 30 секунд, сообщили в мэрии.