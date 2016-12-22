В Москве открыли первую двойную выделенку

У Политехнического музея в центре столицы появилась двойная выделенная полоса для общественного транспорта, сообщает мэрия. Это должно сократить время на дорогу и для автобусов, следующих этим маршрутом, и для автомобилистов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двойная выделенная полоса для общественного транспорта впервые открыта у Политехнического музея на Лубянке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Двухполосный транспортный коридор отделен от автомобильного потока рефьюжем — островком безопасности.

Две полосы необходимы, чтобы общественный транспорт, который следует разными маршрутами, мог быстрее следовать через светофоры в сторону Маросейки и транспортного хаба на Китай-городе, пояснили в мэрии.

В департаменте подсчитали, что после открытия движения по двойной выделенной полосе пропускная способность для автобусов и электробусов вырастет в два раза, для автомобилей — на 25%.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, от этого транспортного решения выигрывают все, так как для тех, кто пользуется общественным транспортом, сократится время ожидания и поездок, а у автомобилистов после завершения реконструкции появилась для движения еще одна полоса.

Через Лубянскую площадь следуют 18 маршрутов городского общественного транспорта, автобусы тринадцати из них в часы пик курсируют каждые 30 секунд, сообщили в мэрии.