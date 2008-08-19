Госнаркоконтроль подозревают в прослушивании крупных компаний

Сотрудникам Госнаркоконтроля предъявлено обвинение в прослушивании целого ряда компаний, а также члена Совета Федерации, сообщает газета "Коммерсантъ".

Сообщается, что обвинение в новой редакции предъявлено бывшему заместителю начальника управления собственной безопасности ФСКН полковнику Юрию Гевалу и старшему оперуполномоченному того же управления майору Сергею Донченко. Считается, что они прослушивали сотрудников таких компаний как РАО "ЕЭС России", а также чиновников различных федеральных агентств, получая за каждый день "работы" около 1000 долларов США.

Всего прослушивались около 15 абонентов, почти все они понятия не имели о том, что их разговоры становятся известны третьим лицам. При этом пока нет данных, кто именно являлся заказчиком данного преступления.

Также утверждается, что обвиняемые сотрудники Госнаркоконтроля занимались получением взяток, сопряженных с вымогательством. У следствия есть данные, что Ю.Гевал совместно с еще одним фигурантом дела – бывшим сотрудником ФСКН Александром Гусевым получил таким образом около 3 миллионов долларов.

Защитники обвиняемых в комментарии газете "Коммерсантъ" выразили удивление тем, что в новой редакции обвинения изменились фамилии потерпевших, но от дальнейших комментариев отказались.

Предполагается, что уже в ближайшее время измененные обвинения будут предъявлены и другим фигурантам дела, в том числе генералу Александру Бульбову.