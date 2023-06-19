Выходные в России в 2024 году. Календарь праздников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 18:37
Лидер «Спартака» отреагировал на приговор фотографией со Стивеном Сигалом Спорт, 18:36
У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ₽2,2 млрд Общество, 18:31
Военная операция на Украине. Карта на 19 июня Политика, 18:20
Получивший удар копытом вратарь ПСЖ вышел из комы Спорт, 17:54
ДПС Мособласти и Ставропольского края получили электрокары «Москвич 3е» Авто, 17:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Село в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел Политика, 17:40
Грушко рассказал о будущем меморандума России и ООН без зерновой сделки Политика, 17:34
Летнее солнцестояние. Когда в 2023-м наступит астрономическое лето Life, 17:28
Выходные в России в 2024 году. Календарь праздников Общество, 17:26
«Тинькофф Капитал» разделит ПИФы с иностранными активами на две части Инвестиции, 17:25
На ПМЭФ-2023 обсудили роль углеродного рынка в социальных проектах Пресс-релиз, 17:20
Минюст сообщил о невозможности признать Ельцин-центр иноагентом Политика, 17:16
Общество ,  
0 

Выходные в России в 2024 году. Календарь праздников

Минтруд: выходные на майские праздники в 2024 году пройдут в два захода по четыре дня
Минтруд опубликовал проект постановления о выходных и праздничных днях на 2024 год. Каким может стать полный производственный календарь в следующем году — в инфографике РБК

Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе проекта постановления
Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе проекта постановления
Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе проекта постановления
Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе проекта постановления

Новогодние каникулы

30 и 31 декабря выпадают на выходные субботу и воскресенье, таким образом, каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.

Выходные в феврале

День защитника Отечества в 2024 году выпадает на пятницу, выходные продлятся с 23 по 25 февраля.

Выходные в марте

Международный женский день также выпадает на пятницу, выходные продлятся три дня, с 8 по 10 марта.

Читайте на РБК Pro
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Как и зачем реанимируют pos-кредитование
Как реагировать кадровику, если работник заявил об уходе по e-mail

Выходные на майские праздники

Суббота 27 апреля будет рабочей: выходной с нее предлагается перенести на понедельник 29 апреля. Вторник 30 апреля будет нерабочим — ему достается перенесенный выходной с субботы 2 ноября.

9 мая выпадает на четверг. К нему предлагают присоединить нерабочую пятницу 10 мая за счет переноса с субботы 6 января — выходного, совпадающего с новогодними каникулами.

Таким образом, майские праздники могут пройти в два захода по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Выходные в июне

День России 12 июня выпадает на среду, выходным на соответствующей неделе будет только этот день.

Выходные в ноябре

В связи с переносом одного выходного на майские праздники нерабочими днями, приуроченными к Дню народного единства, будут всего два: воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября.

30 и 31 декабря — выходной

В субботу 28 декабря россиянам придется поработать, этот выходной предлагают перенести на понедельник 30 декабря. Вторник 31 декабря может стать нерабочим за счет переноса с самого начала года — 7 января. Таким образом, перед Новым годом у россиян может быть три выходных — с 29 по 31 декабря.

Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Анастасия Санникова
майские праздники новогодние праздники календарь
Материалы по теме
Минтруд опубликовал проект с выходными на следующий год
Общество
Минтруд решил сделать четырехдневными выходные на Первомай в 2024 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter