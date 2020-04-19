Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша

Театре на Таганке покажет «Le Тартюф» режиссера Юрия Муравицкого. Действие происходит в трех пространствах ― зрительском, рабоче-театральном и сценически-актерском, чтобы можно было подсмотреть, что происходит за кулисами, как работают техники сцены и как изменяется артист, когда входит в выстроенный на сцене павильон и становится персонажем.