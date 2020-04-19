Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша
Концерты
- «РБК Стиль» выпустил редакционный проект «Мы сегодня дома», в котором предлагает посмотреть, как проводят время дома музыканты, актеры и писатели. В виртуальном квартирнике народный артист Александр Филипенко читает стихи, играет пианист Риад Маммадов, «Серенаду Трубадура» исполняет актер Григорий Служитель, поют джазовая певица Дуся Леререр, проект Artemiev и Муся Тотибадзе, Алиса Хазанова читает рассказ Курта Воннегута.
- «Яндекс.Эфир» 11 апреля в 20:00 устроил концерт группы Little Big. А 13 апреля показал благотворительное выступление Uma2rman.
- Домашние концерты в поддержку благотворительного фонда помощи детям с миодистрофией Дюшенна и иными тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями «Мой Мио» проводят российские рок-музыканты Владимир Шахрин, Любовь Толкалина, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Хелависа, Алексей Кортнев, Евгений Маргулис, Александр Ф. Скляр.
- Во время самоизоляции российские музыканты выложили в Сеть несколько новых песен: группа «Несчастный случай» выпустила клип «Мир во время чумы», «Сплин» написал письмо Гарри Поттеру, Земфира выпустила сингл «Крым». На письмо «Сплина» ответил за Гарри Поттера Андрей Макаревич.
- Артисты и рок-музыканты, среди которых Константин Хабенский, Алена Бабенко, Нонна Гришаева, артисты «Квартета И», Макаревич и музыканты «Несчастного случая», записали песню — благодарность врачам.
Театр и музыка
- «Гоголь-центр» покажет трансляцию спектакля Максима Диденко «Хармс. Мыр». Первый показ 19 апреля в 20:00, повтор 20 апреля в 15:00.
- Создатели платформы STAY добавили к концертам спектакли. С 11 по 22 апреля показывают постановки «Такого театра». Начало в 21:00.
- Александринский театр покажет 11 спектаклей до 30 апреля. Афишу можно изучить на сайте театра.
- Мастерская Брусникина объявила Brus Home Fest. В программе — онлайн-концерты, читки, импровизированные кулинарные шоу, актерские этюды и ежедневная зарядка.
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Театре на Таганке покажет «Le Тартюф» режиссера Юрия Муравицкого. Действие происходит в трех пространствах ― зрительском, рабоче-театральном и сценически-актерском, чтобы можно было подсмотреть, что происходит за кулисами, как работают техники сцены и как изменяется артист, когда входит в выстроенный на сцене павильон и становится персонажем.
- Венская опера открывает бесплатную трансляцию лучших постановок. Стримы будут проводиться ежедневно, в 17:00 по московскому времени, и останутся доступными в течение суток.
- Александринский театр покажет 11 спектаклей с 31 марта по 30 апреля.
- Московская филармония будет транслировать концерты из Концертного зала Чайковского. Филармония покажет выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова и других музыкантов.