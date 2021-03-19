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Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта

Генпрокуратуру попросили разобраться с несертифицированными масками, Европа возобновила вакцинацию AstraZeneka, Филиппины одобрили «Спутиник V». Основные события — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9803 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 12 тыс. за сутки), умерли более 93,8 тыс. человек (плюс 460 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Поставщиком вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V» назначили «Национальную иммунобиологическую компанию» («Нацимбио», входит в «Ростех»). Прежде логистикой вакцины занималась компания «Иммунотехнологии», которая входит в экосистему «Сбера».

  • В России в гражданский оборот ввели почти 200 тыс. доз второй зарегистрированной вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Ассоциация изготовителей средств индивидуальной защиты попросила правоохранительные органы изучить тендеры на закупки респираторов: по ее данным, их в некоторых случаях выиграли поставщики несертифицированных изделий, что привело к неоправданному риску для здоровья медиков.

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 120,9 млн человек, из них 2,67 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 121,7 млн человек, свыше 2,69 млн скончались.

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  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,6 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (11,7 млн), на третьем — Индия (11,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,29млн), на пятом Франция с 4,24 млн заражений.

  • Филиппины одобрили вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. «Известные и потенциальные преимущества вакцины «Спутник V» <...> перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», — заявил глава управления санитарного надзора Роландо Энрике Доминго.
  • Греция планирует увеличить число граждан России, которым разрешен въезд в страну, с 500 до 4 тыс. в неделю, а с мая целиком снять эти ограничения.
  • Власти европейских стран объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Это последовало за заявлением экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по итогам проверки безопасности вакцины. Они не обнаружили доказательств связи препарата с образованием тромбов.
  • Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, которая имитирует российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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