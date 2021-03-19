Пандемия коронавируса , 19 мар, 08:32
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта
Генпрокуратуру попросили разобраться с несертифицированными масками, Европа возобновила вакцинацию AstraZeneka, Филиппины одобрили «Спутиник V». Основные события — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
В России за последние сутки диагностировали 9803 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 12 тыс. за сутки), умерли более 93,8 тыс. человек (плюс 460 за сутки).