Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Поставщиком вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V» назначили «Национальную иммунобиологическую компанию» («Нацимбио», входит в «Ростех»). Прежде логистикой вакцины занималась компания «Иммунотехнологии», которая входит в экосистему «Сбера».

В России в гражданский оборот ввели почти 200 тыс. доз второй зарегистрированной вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ассоциация изготовителей средств индивидуальной защиты попросила правоохранительные органы изучить тендеры на закупки респираторов: по ее данным, их в некоторых случаях выиграли поставщики несертифицированных изделий, что привело к неоправданному риску для здоровья медиков.

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 120,9 млн человек, из них 2,67 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 121,7 млн человек, свыше 2,69 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,6 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (11,7 млн), на третьем — Индия (11,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,29млн), на пятом Франция с 4,24 млн заражений.

Филиппины одобрили вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. «Известные и потенциальные преимущества вакцины «Спутник V» <...> перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», — заявил глава управления санитарного надзора Роландо Энрике Доминго.

Греция планирует увеличить число граждан России, которым разрешен въезд в страну, с 500 до 4 тыс. в неделю, а с мая целиком снять эти ограничения.

Власти европейских стран объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Это последовало за заявлением экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по итогам проверки безопасности вакцины. Они не обнаружили доказательств связи препарата с образованием тромбов.

Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, которая имитирует российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».