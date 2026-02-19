 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Роспатент объяснил, как в базе могла появиться заявка от имени Долиной

При подаче заявки на товарный знак нужно указать данные заявителя, но копия паспорта при этом не требуется, а эксперт, рассматривающий заявку, не уполномочен проверять сведения в МВД или других органах
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Роспатент не проводит проверку личности заявителя при получении заявки на товарный знак, рассказали РБК в пресс-службе ведомства, комментируя ситуацию с появлением в их базе заявки от Ларисы Долиной.

17 февраля на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), подведомственного Роспатенту, была зарегистрирована заявка на товарный знак «Лариса Долина сохранить и приумножить». Заявителем выступила Лариса Александровна Долина, а местом прописки была указана квартира, которую певица потеряла в ходе судебных разбирательств с Полиной Лурье. Товарный знак, согласно заявке, был связан с операциями с недвижимостью, а также обменом денег и криптовалют.

Директор артистки Сергей Пудовкин заявил РБК, что Долина не оформляла в Роспатенте регистрацию товарного знака. «В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла, Лариса Долина — народная артистка России. Она певица», — сказал Пудовкин.

В Роспатенте объяснили, что от того, кто подает заявку, требуется указать фамилию, имя и отчество, а также полный почтовый адрес заявителя. В электронной заявке аналогично заполняются графы «паспортные данные» и «место жительства». Однако при этом копия паспорта в комплекте документов не нужна. Заявку рассматривает эксперт, при этом, как отметили в ведомстве, он не уполномочен отправлять запросы в МВД или другие надзорные органы для проверки достоверности сведений.

«Публикация Ф. И. О. заявителя и адреса для переписки в зарегистрированных заявках в открытых реестрах Федеральной службы по интеллектуальной собственности происходит автоматически. Однако заявитель вправе подать заявление об исключении из публикации сведений о себе», — уточнил Роспатент.

В случае необходимости заявитель может внести изменения в направленную заявку относительно места жительства, подчеркнул Роспатент. «Ответственность за незаконное получение и использование чужих персональных данных наступает в соответствии с УК РФ», — напомнило ведомство.

«Отметим, что по указанной заявке не была проведена оплата госпошлины, без которой не начнется экспертиза заявленного обозначения, и, соответственно, заявка останется без движения», — заключили в Роспатенте.

Стало известно, когда Долина купила квартиру в Юрмале
Общество
Лариса Долина на закрытии Международного конкурса молодых исполнителей &laquo;Новая волна-2010&raquo; в Юрмале

Управляющий партнер компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев ранее объяснил РБК, что подать заявку на регистрацию товарного знака за человека теоретически может и другое лицо. Ведомство проводит формальную экспертизу — проверку заявки, правильность ее составления, оплату госпошлины и так далее. По результатам заявку либо принимают и регистрируют, либо выносят отказ в приеме заявки. «Соответственно, есть возможности подать документы за иное лицо и теоретически даже попытаться удаленно зарегистрировать на него товарный знак при прохождении всех процедур», — заключил юрист.

