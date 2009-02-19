В прошлом году в Москве закрыли пять рынков

В Москве в 2008г. были закрыты пять несанкционированных рынков. Об этом сообщили в Департаменте потребительского рынка и услуг столицы.

В ведомстве отметили, в настоящее время на территории города осталось 86 рынков (из них 42 универсальных и 44 специализированных).

Нелегальные объекты были закрыты в ходе комплексных проверок, проведенных специалистами департамента и других ведомств. Из-за различных нарушений, в частности несоблюдения санитарных норм, правил пожарной безопасности, правил использования кассовой техники, были наложены штрафы на сумму 4,4 млн руб. Также в прошлом году была приостановлена реализация 8,5 т продуктов питания, изъято 4 млн нелицензированных дисков.

Власти также приняли решение закрыть четыре рынка, а на их месте построить новые крытые павильоны.

Сегодня на заседании актива департамента потребрынка Москвы руководитель ведомства Владимир Малышков напомнил, что, согласно федеральному законодательству, с 1 января 2010г. должны быть закрыты почти все рынки, расположенные в некапитальных строениях, а с 1 января 2012г. - все оставшиеся сельскохозяйственные рынки.

Если не отменить решение о закрытии, то до конца текущего года в столице будет ликвидирован 61 рынок, сказал В.Малышков. При этом он отметил, что это очень усложнит ситуацию с продажей продовольствия и других товаров в административных округах и тысячи человек останутся без работы (сейчас в Москве на рынках работают примерно 76 тыс. человек).

По словам чиновника, власти города намерены обратиться в Минпродторг и Минэкономразвития, чтобы внести соответствующие изменения и перенести сроки закрытия рынков на два-три года.

Ранее В.Малышков заявлял о том, что на московских розничных рынках до 50% продукции является контрафактной. "Это одежда, парфюмерия, обувь, бытовая техника, игрушки, продовольствие", - отметил В.Малышков. По его словам, "если товар на рынке дешевле на 20-30%, чем в целом по городу, то он обязательно является контрафактным".