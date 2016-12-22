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Австрия не смогла подтвердить обвинения против российских биатлонистов
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Австрия не смогла подтвердить обвинения против российских биатлонистов
Допинговый скандал, 16:52
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Австрия не смогла подтвердить обвинения против российских биатлонистов
Австрийская прокуратура не смогла представить доказательства, подтверждающие подозрения в нарушении биатлонистами антидопинговых норм. Они смогут продолжить участие в соревнованиях за рубежом
Евгений Гараничев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Прокуратура Австрии не имеет претензий к российским биатлонистам, они смогут продолжить выступления на международных соревнованиях. Об этом в своем Instagram сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

По его словам, в посольстве России в Вене состоялось совещание с доверенным адвокатом, который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной. «Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на кубках Мира и кубках IBU», — рассказал Драчев.

В пресс-службе посольства России в Австрии сообщили РБК, что встреча доверенного адвоката с австрийской прокуратурой проходила в пятницу, 14 декабря. «Владимиру Драчеву вчера доложили итоги этой встречи. Доказательств австрийской стороной вины наших спортсменов представлено не было <...> Соответственно, действует презумпция невиновности. Поэтому они покинули беспрепятственно территорию Австрии и отправились на Кубок мира по биатлону в Чехии», — сообщили в посольстве, отметив, что информации о статусе расследования им не поступала.

В Центральной прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии заявили РБК, что расследование подозрений, касающихся российских биатлонистов, продолжается. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

Обвинения в адрес российских спортсменов австрийская прокуратура выдвинула в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года, проходившем в австрийском Хохфильцене. В Австрии подобные нарушения считаются уголовным преступлением. Сотрудники правоохранительных органов посетили 12 декабря расположение российской сборной по биатлону в Австрии, где проходил второй этап Кубка мира. В числе подозреваемых оказались спортсмены Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых, а также также российские врачи и массажисты. К изучению обстоятельств дела подключилось российское посольство.

Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Общество

Допросов, обысков и задержаний по делу не проводилось. 17 декабря российские биатлонисты беспрепятственно покинули территорию Австрии и направились на следующие международные соревнования.

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Кокорева.
Теги: Биатлон , допинг
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