Ройзман отказался назвать визит к следователю «очной ставкой» с Киневым

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался дать комментарии по поводу сегодняшнего посещения Следственного комитета, сославшись на обещание, данное следователю. Об этом он заявил в телефонном разговоре с РБК.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (Фото: ИТАР-ТАСС)

«Я следователю сегодня пообещал, что ничего не буду говорить. Он меня попросил, и мы просто договорились, я подписку не давал. На самом деле ничего нового, я паузу выдержу и потом вам расскажу», – сообщил Ройзман.

За несколько дней до этого Ройзман рассказал, что следователь вызвал его на 18 сентября и он надеется на очную ставку с подозреваемым в организации убийства Олегом Киневым. «Я на ней настаивал, на этой очной ставке. Думаю, вполне возможно, что следователи пошли навстречу», – рассказал он тогда и добавил, что хочет «посмотреть в глаза» Киневу и «чтобы не было никаких кривотолков».

В телефонном разговоре с РБК Ройзман сообщил, что во время посещения СК «посмотреть в глаза Киневу» ему не удалось и отказался от дальнейших комментариев, назвав дело слишком «политизированным» тогда как, по его мнению, имеет место обычная «уголовка».

Портал URA.RU со ссылкой на неофициальные источники сообщил, что Олег Кинев в это же время был доставлен из СИЗО.

Мэр проходит свидетелем по делу об убийстве пенсионерки Ольги Ледовской. В организации преступления подозревается депутат гордумы Екатеринбурга и бывший соратник Ройзмана Олег Кинев. Именно благодаря мэру он стал депутатом екатеринбургской гордумы. Ройзман, который на выборах прошел и в гордуму, и в мэры Екатеринбурга, уступил Киневу свой мандат.

В июле газета «Известия» сообщила о заявлении арестованного Кинева следствию, в котором он сознался, что пошел на убийство пенсионерки из-за долга перед Ройзманом. Якобы мэр продал Киневу депутатский мандат за 5 млн руб. и для того, чтобы расплатиться, депутату пришлось пойти на преступление.

Ранее Ройзман по собственной инициативе прошел проверку на детекторе лжи по этому делу. Кроме того, он утверждал, что сам написал заявление на Кинева, когда узнал об обстоятельствах исчезновения пенсионерки. Кинев был задержан 21 июля 2014 года. Ройзман тогда заявил, что располагает дополнительной информацией по делу.

По словам градоначальника, пенсионерка приходила к нему на прием весной 2014 года. Тогда она проживала в трехкомнатной квартире и хотела переехать в Дом ветеранов. «На приемах со мной часто сидел Кинев. Не знаю, как они договорились, но потом она снова пришла и заявила, что Кинев выкрал у нее документы на квартиру и переоформляет ее», - сообщил Ройзман журналистам. Он рассказал, что Ледовская неоднократно обращалась к нему после этого случая, но имеющий медицинское образование Кинев настаивал, что пожилая женщина страдает шизофренией. Ройзман забеспокоился, когда телефон пенсионерки перестал отвечать.

После этого он отправил к ней домой помощника, который выяснил, что в квартире живут другие люди, а о Ледовской ничего неизвестно. Позднее было установлено, что квартиру переоформили на помощника Кинева Чувакова, за которым числится еще восемь квартир. После этого Ройзман, как он неоднократно заявлял, написал заявление в полицию.

Владислав Гордеев