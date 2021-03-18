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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта

Россиянам посоветовали не ездить за границу на майские праздники, ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию AstraZeneca, в Брюсселе опубликовали проект COVID-паспортов. Основные события — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 8998 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 10,7 тыс. за сутки), умерли более 93,3 тыс. человек (плюс 427 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Несмотря на стабилизацию, эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рекомендовала россиянам для улучшения обстановки и чтобы не допустить попадания в страну новых штаммов коронавируса по возможности не выезжать за границу на майские праздники.

  • В мире у примерно 10% сделавших прививку от коронавируса не вырабатываются антитела, также заявила Попова. По ее словам, это касается не только вакцин от коронавируса, но и любых вакцин.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Сотрудники Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге разрабатывают собственную вакцину от COVID-19, которая будет применяться в виде ферментированного кисломолочного продукта со вкусом ряженки.

    Video

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 120,3 млн человек, из них 2,66 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 121,1 млн человек, свыше 2,68 млн скончались.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,6 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (11,7 млн), на третьем — Индия (11,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,28 млн). Более 4 млн заражений зарегистрировали также во Франции.

  • ВОЗ рекомендовала продолжать использование препарата AstraZeneca для вакцинации. Там сочли, что плюсы от продолжения использования вакцины превышают возможные риски.
  • Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что европейскому регулятору стоит скорее зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии, что препарат безопасен.
  • Еврокомиссия (ЕК) опубликовала свои предложения по так называемым COVID-паспортам, в которых будет содержаться информация о перенесенном коронавирусе или прививках от него. Предполагается, что документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или отрицательном тесте на коронавирус.
  • Научно не доказано, что коронавирус меньше распространяется в теплую погоду, поэтому люди должны и дальше соблюдать рекомендованные ограничения, заявили эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является структурой ООН.
  • Пожилые люди старше 65 лет имеют больше шансов заразиться коронавирусом повторно, следует из исследования ученых, опубликованного в научном журнале The Lancet. «Мы обнаружили, что уровень защиты среди населения составляет 80% или выше у лиц моложе 65 лет и примерно 47% у лиц в возрасте 65 лет и старше», — уточняется в материале.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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