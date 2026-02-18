 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МВД предложило новые ограничения на денежные переводы и выдачу наличных

Власти рассмотрят возможность ограничить выдачу наличных через кассы магазинов и переводы с помощью NFC. С такой инициативой выступило МВД. Ранее в ведомстве рассказывали, что мошенники крадут данные банковских карт через NFC
Фото: M-Production / Shutterstock
Фото: M-Production / Shutterstock

МВД России предложило ограничить выдачу наличных через кассы магазинов и переводы через NFC. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявил замглавы ведомства Андрей Храпов.

Речь идет о «периоде охлаждения» при снятии средств в кассах и лимите на переводы до 50 тыс. руб. в день. Сейчас при снятии наличных отсутствуют и период охлаждения, и лимиты по сумме, чем пользуются мошенники, пояснил он.

«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения <...> Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. руб. в день», — сказал Храпов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, схемы с участием дропперов уходят. Теперь потерпевшие сами снимают наличные в кассе, а затем передают их курьерам мошенников либо переводят средства на дропперские карты через NFC — прямым или обратным способом.

NFC (Near Field Communication) — это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (до 10 см). Она обеспечивает мгновенное соединение устройств, используется для бесконтактной оплаты, обмена файлами, эмуляции банковских карт и чтения меток.

Прошлой осенью МВД сообщало, что мошенники научились красть данные банковских карт через NFC. Злоумышленники начали использовать схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей, позволяющих получать данные банковских карт жертвы при контакте смартфона со считывателем, пояснили там.

Мошенники научились красть данные банковских карт через NFC
Общество

В прошлом году получило широкое распространение вредоносное приложение NFC Gate для перехвата сигнала бесконтактного чипа и передачи на другое устройство, рассказывал вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев. С его помощью мошенники принуждают жертв вносить наличные на карту «дропа» (подставного лица, контролируемого преступниками) в банкоматах под видом «безопасного счета», пояснили в банке.

Хакеры украли у россиян 40 млн руб. через приложения NFC Gate, сообщила аналитическая компании F.A.C.C.T. В декабре 2024 и январе 2025 года зафиксировано не менее 400 атак на клиентов ведущих российских банков, средняя сумма списания составила около 100 тыс. руб. Эксперты спрогнозировали рост подобных кибератак на 25–30% в месяц.

Валерия Доброва
МВД Россия ограничения Денежные переводы снятие наличных ограничение NFC
