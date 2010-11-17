Российская сборная вылетела в Воронеж, бельгийцы остались в Москве

Самолет с российской сборной по футболу вылетел из Внуково в Воронеж, сообщили РБК в Российском футбольном союзе.

Уточняется, что нашей команде поменяли самолет: их пересадили на небольшое воздушное судно. Между тем сборная Бельгии осталась в Москве, так и не вылетев в в Воронеж, где запланирован товарищеский матч с командой России.

Ранее сообщалось, что бельгийская команда может вылететь в Воронеж в 11:00 мск, в то время как вылет наших футболистов задерживался.

Напомним, прибытие двух сборных в Воронеж было отложено из-за непогоды в регионе. Из-за сильного тумана самолет команды Бельгии вынужден был сесть в Москве, где спортсмены провели ночь в гостинице.

Товарищеский матч между национальными сборными России и Бельгии пройдет на воронежском Центральном стадионе профсоюзов, начало запланировано на 19:00 мск.