Врагов карликовых пингвинов будут отстреливать снайперы

Самые маленькие пингвины в мире теперь будут под охраной снайперов. Власти заповедника, находящегося недалеко от сиднейского порта, наняли двух специально подготовленных стрелков для защиты животных после того, как они обнаружили девять мертвых пингвинов за последние две недели, передает Би-би-си.

Самые маленькие пингвины в мире теперь будут под охраной снайперов. Власти заповедника, находящегося недалеко от сиднейского порта, наняли двух специально подготовленных стрелков для защиты животных после того, как они обнаружили девять мертвых пингвинов за последние две недели, передает Би-би-си.

Сотрудники заповедника подозревают, что эти не умеющие летать беззащитные животные, скорее всего, стали жертвами бродячих собак и лис.

Рост австралийских малых пингвинов не превышает 40 см, поэтому на самом континенте их называют "пингвинами-эльфами". Крохотные животные живут небольшими группами и не могут самостоятельно защитить себя от крупных хищников.

Двум снайперам, нанятым отстреливать охотников за пингвинами на территории заповедника, дали инструкции "стрелять на поражение", если их пингвинам угрожает малейшая опасность.

Снайперы будут патрулировать заповедник ночью вместе с группой добровольцев, неравнодушных к судьбам птиц. По всему заповеднику будут также расставлены ловушки для непрошеных зверей.