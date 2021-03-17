Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 марта

В России впервые с 1 октября менее 9 тыс. новых инфицированных, Франция и Италия готовы возобновить прививки препаратом AstraZeneca, Исландия разрешила свободный въезд привитых иностранцев. Основные события — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 8998 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 10,7 тыс. за сутки), умерли более 93,3 тыс. человек (плюс 427 за сутки).