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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 марта

В России впервые с 1 октября менее 9 тыс. новых инфицированных, Франция и Италия готовы возобновить прививки препаратом AstraZeneca, Исландия разрешила свободный въезд привитых иностранцев. Основные события — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 8998 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 10,7 тыс. за сутки), умерли более 93,3 тыс. человек (плюс 427 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Для тех, кто привился вакциной Центра им. Н.Ф. Гамалеи «Спутник V», летальный исход от коронавирусной инфекции исключен, заявил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, не только смертельных, но даже тяжелых случаев COVID-19 у вакцинированных «Спутником V» не было обнаружено «на очень большой выборке испытуемых».

  • В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса: специалисты исследовали более 8 тыс. образцов клинического материала, выявлены два случая заражения штаммом из ЮАР и 28 — из Британии. Бразильская мутация коронавируса в России пока не выявлена, сообщил Роспотребнадзор.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<20 000
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<40 000
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от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Сотрудники Института экспериментальной медицины в Петербурге разрабатывают собственную вакцину от COVID-19, которая будет применяться в виде ферментированного кисломолочного продукта со вкусом ряженки.

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 119,9 млн человек, из них 2,65 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 120,7 млн человек, свыше 2,67 млн скончались.

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  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,5 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (11,6 млн), на третьем — Индия (11,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,28 млн). Более 4 млн заражений зарегистрировали также во Франции.

  • Исландия разрешила свободный въезд в страну иностранцам, которые прошли вакцинацию коронавируса одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препаратами. По новым правилам привившимся иностранцам не нужно при въезде в Исландию отправляться на карантин и проходить тестирования на коронавирус.
  • Кипр приобретет российскую вакцину против коронавируса COVID-19 «Спутник V», если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), заявил официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос.
  • Люди, привитые от коронавируса российской вакциной «Спутник V», смогут посещать те страны Евросоюза, которые разрешили использование препарата, сообщила газета El Pais со ссылкой на проект европейского сертификата о вакцинации.
  • Власти Италии и Франции готовы возобновить применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Премьер Италии Марио Драги провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, в ходе которого они обсудили приостановку применения этого препарата в некоторых европейских странах. «Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)», — сообщили в канцелярии премьера Италии.
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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